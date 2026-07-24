L’estate può essere anche il momento giusto per prendersi cura della propria salute. Con questo obiettivo l‘Asp di Catania rilancia la campagna di prevenzione oncologica, potenziando l’offerta di screening durante i mesi estivi. Oltre agli Open Day dedicati alla mammografia, con accesso libero e senza prenotazione, l’Azienda sanitaria porterà informazione e servizi direttamente nei lidi della costa etnea, rendendo ancora più semplice aderire ai programmi di diagnosi precoce.

Open Day per la mammografia: visite senza prenotazione

Per facilitare l’accesso allo screening del tumore della mammella, l’Asp di Catania ha organizzato una serie di aperture straordinarie degli ambulatori, dalle 8:00 alle 12.30, con accesso diretto e senza necessità di prenotazione. Gli appuntamenti sono previsti

il 30 luglio, 12 e 13 agosto al PTA San Luigi di Catania,

il 7 e l’11 agosto all’Ospedale di Caltagirone,

il 7 agosto al PTA di Giarre,

il 6 agosto al Poliambulatorio di Pedara.

Lo screening è rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni, viene effettuato ogni due anni ed è completamente gratuito, senza bisogno della richiesta del medico di famiglia.

L’informazione arriva nei lidi della costa etnea

La prevenzione esce dagli ambulatori e raggiunge anche le spiagge. Dal 31 luglio prenderà il via una serie di appuntamenti nei principali lidi del territorio, dove personale sanitario qualificato sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, prenotare mammografie e HPV/Pap test, oltre a distribuire i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, fondamentale per la prevenzione del tumore del colon-retto. Le tappe interesseranno:

il Lido La Risacca il 31 luglio,

il Lido Le Palme il 1° agosto,

i lidi America e Aquarius il 6 agosto,

il Lido Polifemo il 7 agosto,

con l’obiettivo di intercettare un numero sempre maggiore di persone anche durante il periodo delle vacanze.

L’Asp: “La prevenzione deve raggiungere i cittadini”

«Una sanità moderna è una sanità che raggiunge i cittadini, non aspetta che siano loro a raggiungere i servizi», sottolinea il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio,

evidenziando come queste iniziative rafforzino un modello di prevenzione di prossimità capace di coniugare qualità dell’offerta e facilità di accesso. Dello stesso avviso il direttore sanitario Giovanni Francesco Di Fede, che ricorda come la diagnosi precoce continui a rappresentare lo strumento più efficace per individuare tempestivamente molte patologie oncologiche e migliorare le possibilità di cura. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania attraverso le strutture dedicate agli screening oncologici.

Come aderire ai programmi di screening

Oltre agli Open Day e ai punti informativi allestiti nei lidi, resta sempre attivo il servizio di prenotazione dell’Asp di Catania. I cittadini possono verificare se rientrano nella popolazione destinataria dei programmi di screening, ricevere informazioni o fissare un appuntamento contattando il numero verde gratuito 800 894 007, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e anche il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30. Un’opportunità per ricordare che bastano pochi minuti per un controllo che può fare la differenza e contribuire a tutelare la propria salute, anche durante l’estate.