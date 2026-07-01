L’estate è sinonimo di mare, vacanze e lunghe giornate all’aria aperta, ma rappresenta anche il periodo in cui la pelle è maggiormente esposta ai raggi ultravioletti. È proprio nei mesi più caldi che gli specialisti tornano a richiamare l’attenzione su una patologia in costante crescita: il melanoma, il tumore cutaneo più aggressivo. In Italia le diagnosi continuano ad aumentare e la prevenzione resta l’arma più efficace. Protezione solare, controlli dermatologici e attenzione ai cambiamenti della pelle possono fare la differenza tra una diagnosi precoce e una scoperta tardiva della malattia.

Melanoma in aumento: i numeri confermano il trend

I dati più recenti confermano una crescita costante dell’incidenza del melanoma nel nostro Paese. Secondo il rapporto I numeri del cancro in Italia 2025, elaborato da AIOM e AIRTUM, nel 2024 sono stati stimati circa 12.900 nuovi casi di melanoma cutaneo, un dato che risulta più che raddoppiato rispetto a vent’anni fa, quando le diagnosi si aggiravano intorno alle 6.000. Oggi il melanoma rappresenta uno dei tumori più frequenti tra gli under 50 e continua a interessare sia uomini sia donne.

L’aumento delle diagnosi è legato in parte a una maggiore capacità di individuare precocemente la malattia, ma anche a fattori ambientali e comportamentali, primo fra tutti l’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti. Le scottature, soprattutto quelle subite durante l’infanzia e l’adolescenza, costituiscono uno dei principali fattori di rischio, così come l’utilizzo di lampade e lettini abbronzanti, ormai riconosciuti dalla comunità scientifica come elementi che aumentano significativamente la probabilità di sviluppare un melanoma.

La Sicilia tra sole e rischio: perché serve più consapevolezza

In regioni come la Sicilia il tema assume un’importanza ancora maggiore. La posizione geografica, l’elevata intensità della radiazione ultravioletta e la lunga stagione balneare espongono la popolazione a un carico di raggi solari superiore rispetto ad altre aree del Paese. A questo si aggiungono abitudini consolidate, come trascorrere molte ore al mare o praticare attività all’aperto nelle fasce orarie più calde, spesso senza adeguate misure di protezione.

Nonostante ciò, molti italiani continuano a sottovalutare la prevenzione dermatologica, rimandando le visite specialistiche o limitandosi a controlli occasionali. Gli esperti ricordano invece che il monitoraggio periodico della pelle è fondamentale soprattutto per chi presenta numerosi nei, ha una carnagione molto chiara, tende a scottarsi facilmente o ha casi di melanoma in famiglia. La diagnosi precoce resta infatti il fattore che più incide sulle possibilità di guarigione.

I segnali da osservare e le regole per proteggere la pelle

Il melanoma può svilupparsi senza provocare sintomi evidenti nelle fasi iniziali, motivo per cui imparare a osservare la propria pelle rappresenta un gesto di prevenzione essenziale. La regola ABCDE continua a essere il riferimento più semplice per riconoscere eventuali lesioni sospette:

Asimmetria,

Bordi irregolari,

Colore non uniforme,

Diametro superiore ai sei millimetri,

Evoluzione nel tempo.

Qualsiasi cambiamento nell’aspetto di un neo o la comparsa di una nuova macchia pigmentata dovrebbe spingere a richiedere una valutazione specialistica senza attendere la fine dell’estate.

Parallelamente è indispensabile adottare comportamenti corretti durante l’esposizione al sole: utilizzare creme solari con fattore di protezione almeno pari a SPF 30, rinnovare frequentemente l’applicazione, evitare l’esposizione nelle ore comprese tra le 11:00 e le 16:00, indossare cappelli, occhiali con filtri certificati e, quando possibile, abiti che schermino i raggi UV. Sono accorgimenti semplici che riducono sensibilmente il danno accumulato dalla pelle nel corso degli anni.

Diagnosi precoce e controlli: il tempo è il miglior alleato

La lotta contro il melanoma passa soprattutto dalla tempestività. Grazie alla dermatoscopia, un esame rapido e non invasivo eseguito dal dermatologo, oggi è possibile analizzare con elevata precisione nei e lesioni cutanee, individuando alterazioni anche molto precoci. Le evidenze scientifiche dimostrano che quando il melanoma viene diagnosticato nelle sue fasi iniziali i tassi di sopravvivenza a cinque anni superano il 98%, mentre nelle forme avanzate la prognosi peggiora sensibilmente.

Per questo gli specialisti consigliano almeno un controllo dermatologico periodico nelle persone a rischio e invitano tutti a non ignorare i cambiamenti della propria pelle. Con l’inizio della stagione estiva, investire qualche minuto nella prevenzione significa prendersi cura della propria salute con un gesto semplice, ma potenzialmente decisivo. Il sole può essere vissuto in sicurezza, purché l’esposizione sia accompagnata da comportamenti responsabili e da una cultura della prevenzione che, oggi più che mai, rappresenta il primo strumento contro il melanoma.