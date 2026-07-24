C’è un dato che lascia intravedere un segnale positivo, ma anche molti motivi per non abbassare la guardia. Nel 2025 sulle strade italiane diminuiscono le vittime degli incidenti, ma il numero complessivo degli scontri continua a crescere. È questa la fotografia restituita dai dati ACI-Istat, che raccontano un Paese nel quale la sicurezza stradale migliora sotto alcuni aspetti, ma resta ancora lontano dagli obiettivi fissati dall’Europa.

Le persone che hanno perso la vita in seguito a un incidente sono state 2.868, il 5,3% in meno rispetto all’anno precedente. Un calo importante, che rappresenta un passo nella direzione giusta, ma che si accompagna a un altro elemento meno rassicurante: gli incidenti sono aumentati del 2,2% e i feriti dell’1,7%. In altre parole, sulle strade si muore un po’ meno, ma si continua a scontrarsi troppo. Un equilibrio fragile, che riflette l’aumento degli spostamenti e una mobilità tornata ai ritmi pre-pandemia, ma che evidenzia anche quanto il tema della prevenzione resti centrale.

Il traguardo europeo del 2030 è ancora lontano

La diminuzione delle vittime rappresenta un risultato positivo, ma non basta per rispettare la tabella di marcia europea. L’Unione europea ha fissato un obiettivo ambizioso: dimezzare il numero dei morti sulle strade entro il 2030. Per raggiungerlo, però, il ritmo attuale di riduzione dovrebbe essere molto più rapido.

Dal 2019 a oggi l’Italia ha registrato un calo delle vittime del 9,6%, una percentuale che mostra progressi ma che non consente ancora di avvicinarsi al traguardo previsto. A pesare è anche il confronto con gli altri Paesi europei: il tasso italiano resta infatti superiore alla media dell’Unione, con 48,7 morti ogni milione di abitanti contro i 43 della media europea.

Numeri che raccontano una realtà ancora complessa, nella quale la sicurezza stradale non può essere affidata soltanto ai comportamenti individuali, ma richiede una strategia complessiva fatta di infrastrutture più sicure, controlli e una nuova cultura della mobilità.

Pedoni, ciclisti e monopattini: cresce il rischio per gli utenti più fragili

Uno degli aspetti che emergono con maggiore forza dal rapporto riguarda gli utenti vulnerabili della strada. Pedoni, ciclisti, utilizzatori di biciclette elettriche e monopattini sono sempre più protagonisti della mobilità quotidiana, ma continuano a pagare il prezzo più alto quando avviene un incidente. I dati evidenziano infatti una crescita delle vittime tra chi utilizza forme di mobilità attiva e micromobilità.

Un fenomeno legato anche alla trasformazione delle città, dove negli ultimi anni sono aumentati gli spostamenti alternativi all’automobile senza che, in molti casi, siano state create condizioni di sicurezza adeguate. Oggi gli utenti vulnerabili rappresentano oltre la metà delle vittime complessive. Un dato che obbliga a ripensare lo spazio urbano: strade più lente, percorsi protetti, maggiore attenzione agli attraversamenti e una convivenza più equilibrata tra auto, biciclette e pedoni.

Distrazione e velocità: i comportamenti che continuano a fare paura

Dietro gli incidenti restano soprattutto fattori legati al comportamento umano:

Distrazione alla guida,

mancato rispetto della precedenza,

velocità eccessiva,

manovre scorrette,

continuano a essere tra le principali cause degli scontri e contribuiscono a mantenere elevato il numero delle vittime. La tecnologia può offrire un aiuto importante, grazie ai sistemi di assistenza alla guida e agli strumenti di controllo sempre più evoluti, ma nessun dispositivo può sostituire il rispetto delle regole e la responsabilità personale. La sicurezza stradale passa quindi anche da un cambiamento culturale: usare il telefono mentre si guida, superare i limiti di velocità o sottovalutare i rischi di una manovra azzardata possono trasformare pochi secondi di distrazione in conseguenze irreversibili.

Una nuova idea di mobilità per città più sicure

I numeri del 2025 mostrano che la strada intrapresa è quella giusta, ma il percorso è ancora lungo. Ridurre le vittime non significa soltanto intervenire sull’emergenza, ma costruire un modello di mobilità capace di prevenire gli incidenti prima che accadano. Servono città progettate per proteggere chi cammina e chi pedala, trasporti pubblici più efficienti, infrastrutture moderne e una gestione degli spazi urbani che metta al centro la sicurezza delle persone.

La sfida dei prossimi anni sarà proprio questa: trasformare le strade da luoghi di semplice attraversamento a spazi realmente condivisi, dove muoversi sia più facile, sostenibile e soprattutto meno pericoloso. Perché dietro ogni numero delle statistiche c’è una storia, una famiglia e una vita che può essere salvata.