Furti nei fondi agricoli della Piana di Catania: Confagricoltura lancia l’allarme, cresce la paura tra gli agricoltori, nel mirino non solo i raccolti. Un’escalation di furti sta mettendo in allarme gli agricoltori della Piana di Catania. Negli ultimi giorni sono aumentate le segnalazioni provenienti da diversi territori, tra cui Paternò, Belpasso, Ramacca, Motta Sant’Anastasia, Castel di Judica, Raddusa e Catania. A essere colpiti non sono più soltanto i prodotti agricoli, ma anche mezzi, macchinari e attrezzature indispensabili per il lavoro quotidiano nei campi.

A denunciare la situazione è il presidente di Confagricoltura Catania, Giosuè Arcoria, che ha espresso forte preoccupazione per un fenomeno che sembra assumere caratteristiche sempre più organizzate. Secondo quanto segnalato dall’associazione, ad agire sarebbero gruppi composti da più persone, con ruoli definiti e modalità operative studiate per ridurre il rischio di essere scoperti.

Bande organizzate e aziende agricole sempre più vulnerabili

Secondo Confagricoltura Catania, i furti non sarebbero episodi isolati, ma azioni pianificate. I malviventi agirebbero con il volto coperto e utilizzando guanti per evitare di lasciare tracce. In alcuni casi, le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno immortalato le incursioni e sono ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Paternò.

Tra gli episodi segnalati emerge anche un caso avvenuto a Ramacca, dove un dipendente di un’azienda agricola sarebbe stato aggredito dopo essere intervenuto durante il tentativo di furto. Un episodio che aumenta il timore tra gli operatori del settore, preoccupati non soltanto per il danno economico subito, ma anche per la propria sicurezza personale.

L’appello alle istituzioni: “Gli agricoltori non devono sentirsi soli”

Di fronte alla crescita degli episodi criminali, Confagricoltura Catania ha deciso di coinvolgere direttamente le istituzioni. L’associazione ha inviato una lettera al prefetto di Catania, Pietro Signoriello, chiedendo attenzione e interventi per contrastare un fenomeno che sta creando un clima di insicurezza nelle campagne:

«Gli agricoltori sono sfiduciati e spaventati», sottolinea Arcoria, invitando anche chi non ha ancora denunciato a rivolgersi alle forze dell’ordine.

La collaborazione dei cittadini e degli imprenditori agricoli, secondo l’associazione, è fondamentale per permettere alle autorità di ricostruire il quadro completo della situazione e intervenire in modo più efficace.

La sicurezza nelle campagne diventa una priorità per il territorio

Il problema dei furti agricoli si inserisce in una questione più ampia legata alla sicurezza delle aree rurali, spesso caratterizzate da grandi estensioni di territorio difficili da controllare. Per molte aziende agricole, la perdita di un mezzo o di un’attrezzatura può rappresentare un danno economico rilevante e compromettere la continuità del lavoro.

Confagricoltura Catania chiede quindi un rafforzamento delle misure di prevenzione e un’attenzione maggiore verso un settore che rappresenta una parte fondamentale dell’economia del territorio. La richiesta degli agricoltori è chiara: non sentirsi abbandonati e poter lavorare la propria terra con maggiore sicurezza e tranquillità.