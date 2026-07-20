Si aprono nuove e importanti opportunità d’impiego a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione. È stato ufficialmente autorizzato il nuovo concorso Ministero dell’Interno rivolto al reclutamento di 347 unità nell’Area degli Assistenti.

La misura, contenuta nel DPCM del 2 luglio 2026, si inserisce nel più ampio piano di rafforzamento degli organici e di ricambio generazionale degli enti statali. L’autorizzazione rappresenta il passaggio formale che precede la pubblicazione del bando di concorso, destinato a diventare uno dei bandi più attesi dell’anno da parte dei candidati in possesso di diploma.

Concorso Ministero dell’Interno: posti previsti e sedi di lavoro

I 347 posti autorizzati per il profilo di Assistente saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le nuove risorse andranno a potenziare sia gli uffici centrali del Viminale sia le strutture periferiche, come Prefetture e Questure, contribuendo a velocizzare l’erogazione dei servizi ai cittadini.

Tutti i vincitori della selezione saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Requisiti di accesso al concorso Ministero dell’Interno

Per accedere alla selezione per l’Area Assistenti, il titolo di studio principale richiesto è il diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità). Per specifici profili professionali potrebbero tuttavia essere richiesti indirizzi di studio tecnici o specialistici.

Accanto al titolo di studio, i candidati dovranno possedere i requisiti generali per la partecipazione ai concorsi pubblici:

Struttura delle prove e modalità d’esame

Sulla base della recente riforma del reclutamento pubblico e delle ultime selezioni RIPAM, la procedura per il concorso Ministero dell’Interno si svolgerà molto probabilmente mediante una prova scritta unica con strumenti informatici (tablet) in sedi decentrate sul territorio nazionale.

La prova a risposta multipla sarà volta a verificare la preparazione teorica e pratica dei candidati nelle seguenti materie:

Diritto amministrativo e Diritto penale;

Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici;

Diritto dell’Unione europea;

Normativa generale sul pubblico impiego;

Conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche.

Dove uscirà del bando ufficiale

Il bando ufficiale del concorso Ministero dell’Interno per 347 assistenti sarà pubblicato sul portale unico del reclutamento inPA e nella sezione concorsi del sito istituzionale del Ministero dell’Interno.

I termini per l’invio delle candidature tramite SPID/CIE e le scadenze ufficiali saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul portale inPA.

Per aggiornamenti sull’uscita di questo bando di concorso, oltre ai canali ufficiali, si consiglia di consultare la sezione Lavoro, Stage ed Opportunità su LiveUniCT.