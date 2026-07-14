CATANIA – MESSINA – È un pomeriggio da bollino rosso, e non solo per le temperature sahariane, quello che attende le migliaia di fan catanesi in viaggio verso Messina per l’attesissimo concerto di Zucchero allo Stadio “F. Scoglio”. La combinazione tra un’allerta meteo di livello critico rilasciata dalla Protezione Civile e le drastiche modifiche alla viabilità messinese rischia di trasformare la trasferta in un’odissea se non pianificata con cura.

Come confermato dai canali ufficiali del Consorzio per le Autostrade Siciliane la situazione lungo l’asse autostradale A18 Catania-Messina è monitorata con estrema attenzione.

A18: Allerta Caldo e rischio incendi

Il primo ostacolo è rappresentato dal meteo. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta per forti ondate di calore che stanno investendo l’intera area orientale dell’isola. Questo innalzamento delle temperature porta con sé un elevato rischio incendi nelle zone limitrofe all’autostrada A18.

Le autorità raccomandano la massima prudenza alla guida. Le alte temperature e il potenziale fumo da roghi vicini possono compromettere la visibilità e la sicurezza. L’invito tassativo per chi parte da Catania è di verificare le condizioni del proprio veicolo, restare informati tramite i canali ufficiali e, soprattutto, assicurarsi di avere un’abbondante scorta d’acqua a bordo per prevenire i rischi legati alla disidratazione in caso di code prolungate.

Caos viabilità a Messina: Chiuso lo svincolo San Filippo

Il vero “imbuto” per i catanesi si presenterà però alle porte di Messina. Per gestire l’enorme afflusso di pubblico previsto allo Stadio “F. Scoglio”, il CAS ha disposto modifiche temporanee e drastiche alla circolazione autostradale sulla tangenziale di Messina (A20), arteria su cui si immettono i veicoli provenienti dalla A18.

Ecco cosa devono sapere i fan in arrivo da Catania:

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