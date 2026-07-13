Il sindaco Enrico Trantino ha accolto nella sala Bellini di Palazzo degli Elefanti la cerimonia di consegna delle lettere di assunzione e di giuramento di ventidue nuovi agenti di Polizia locale, che vanno ad aggiungersi agli oltre 200 già immessi in servizio.

Le nuove assunzioni, quattro a tempo indeterminato e diciotto per un biennio, sono state effettuate grazie a finanziamenti ministeriali. Erano presenti in municipio l’assessore al Personale Viviana Lombardo, il comandante Diego Peruga con il vice Stefano Blasco, il capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro e il direttore del Personale Stefano Sorbino.

“Come Amministrazione – ha affermato il sindaco Trantino – abbiamo puntato molto sul rafforzamento del corpo della Polizia locale, perché crediamo fermamente nelle potenzialità della nostra città se solo crescono la cura per il rispetto delle regole, il decoro, la sicurezza, il senso civico”.

“Oggi – ha detto rivolto alle agenti e agli agenti – vi diamo il benvenuto e, così come abbiamo fatto con i vostri colleghi che sono entrati in servizio nei mesi scorsi, vi chiediamo di osservare con scrupolo quel giuramento che avete pronunciato e allo stesso tempo vi invitiamo a mostrare nei confronti dei cittadini una grande attenzione unita a sensibilità. Perché tante volte, laddove possibile, si può ottenere molto di più con un sorriso che con una contravvenzione. Non puntiamo infatti a diventare sceriffi o a fare cassa, ma a cercare di far capire che se ciascuno di noi fa la sua parte allora Catania può passare ad essere la città in cui tutti desidereremmo vivere”.

All’incontro hanno partecipato molti familiari con bambini piccoli che più volte hanno chiamato a gran voce i loro “papà” in divisa. E il sindaco, prima di chiudere la cerimonia, ha invitato i bimbi a raggiungere i rispettivi papà per un abbraccio e una foto ricordo tutti insieme.