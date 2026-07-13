Una specifica attività di controllo nelle strutture ricettive del centro storico di Catania è stata coordinata dalla Polizia di Stato per verificare il rispetto delle norme del settore, a garanzia della legalità e a tutela dei turisti al fine di metterli a riparo da situazioni in grado di creare un pregiudizio nei loro confronti.

L’intervento è stato coordinato dai poliziotti del Commissariato Sezionale “Centrale” e ha visto coinvolti gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e della Polizia Locale.

Tra le attività ricettive controllate un b&b del centro storico, dove è risultato residente un detentore di armi per la revisione dei requisiti soggettivi. Inizialmente, l’uomo aveva dichiarato di detenere e di custodire le armi nell’immobile, che, poi, ha concesso in locazione ad un altro soggetto per esercitare l’attività ricettiva, con il conseguente spostamento delle armi in un altro indirizzo.

Pertanto, i poliziotti del “Centrale” lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per omessa custodia delle armi, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Nello stesso tempo, a conclusione degli accertamenti specifici, il titolare del b&b è stato denunciato anche per non aver trasmesso le schedine alloggiati nei termini previsti dall’art. 109 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Infine, gli agenti della sezione “annona” della Polizia Locale lo hanno sanzionato amministrativamente perché aveva aumentato i posti letto in modo abusivo.

Anomalie sono state riscontrate anche nel corso di un altro controllo di un’attività di affittacamere dove, pure in questo caso, il titolare è stato denunciato dai poliziotti perché non si è attenuto alla comunicazione degli ospiti alla Questura nei termini previsti dall’art. 109 Tulps. Gli agenti della Polizia Locale “annonaria” lo hanno sanzionato per l’aumento dei posti letto senza alcuna autorizzazione.

Al contempo, il servizio di controllo ha consentito di porre in essere un’incisiva azione di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale nella zona della fiera, in piazza Carlo Alberto e lungo corso Sicilia, in modo da ripristinare le condizioni di legalità per tutelare i commercianti, che rispettano le regole da pratiche in grado di favorire la concorrenza sleale. Durante gli accertamenti è stata sequestrata un’ingente quantità di merce verosimilmente contraffatta esposta in vendita da ambulanti abusivi. Calzature sportive, cd e dvd sono stati recuperati dai poliziotti e sequestrati.

I poliziotti hanno sorpreso anche un parcheggiatore abusivo che chiedeva denaro in cambio dell’indicazione di un parcheggio proprio ai poliziotti in borghese. L’uomo, già noto alle forze di Polizia, è risultato destinatario del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Catania, emesso dal Questore. Il parcheggiatore abusivo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza alla misura di prevenzione, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Contestualmente, è stato sanzionato in via amministrativa e gli è stato sequestrato il denaro illecitamente guadagnato.

Complessivamente, sono state identificate 105 persone, di cui 14 già note alle forze di Polizia, e sono stati controllati molteplici veicoli, tra auto e scooter, nel corso dei posti di controllo istituiti in via VI Aprile, piazza Stesicoro, piazza Borsellino. In questi casi, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine e gli agenti del settore “viabilità” della Polizia Locale hanno contestato svariate infrazioni al Codice della Strada, come la mancanza della revisione periodica, la guida senza patente, la mancanza di assicurazione per la responsabilità civile e la guida senza casco protettivo.