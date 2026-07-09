In arrivo una temporanea modifica alla viabilità lungo la strada provinciale 70/I, nota come “Asse dei Servizi”. Il provvedimento è stato disposto per consentire l’esecuzione di urgenti interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica, con operazioni delicate che prevedono la rimozione e la successiva posa in opera delle torri faro dello svincolo.
Per garantire la massima sicurezza delle maestranze impegnate nel cantiere e degli stessi automobilisti, si renderanno necessarie pesanti limitazioni al traffico.
Orari e dettagli della chiusura
Il blocco totale della circolazione scatterà nella giornata di venerdì 10 luglio, nello specifico dalle ore 7:00 alle ore 18:00.
Durante questa fascia oraria, sarà chiusa al transito veicolare la rampa di uscita dello svincolo per l’aeroporto per tutti i mezzi provenienti dalla Tangenziale e dalla rotatoria Bicocca che viaggiano in direzione Catania. Il divieto di transito riguarderà tutte le categorie di veicoli, a eccezione dei soli mezzi di cantiere autorizzati.
I percorsi alternativi per raggiungere Fontanarossa
Per ovviare alla chiusura e raggiungere l’Aeroporto “Vincenzo Bellini”, gli utenti della strada dovranno usufruire degli itinerari alternativi appositamente segnalati:
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Percorso Standard (Deviazione Librino): Sfruttare la rampa in uscita in direzione Librino, proseguire lungo viale Librino fino ad arrivare alla rotatoria situata tra viale Librino e viale Castagnola. Da quel punto, immettersi nuovamente sul raccordo attraverso la rampa in direzione Aeroporto. Questa deviazione comporterà un allungamento del tragitto di circa 1,4 chilometri, con un tempo di percorrenza aggiuntivo stimato in circa 5 minuti.
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Percorso Alternativo (dalla Tangenziale): Per chi proviene dalla Tangenziale è possibile imboccare l’uscita per l’autostrada A19 Palermo-Catania (direzione Catania), immettersi sull’Asse attrezzato di Catania e utilizzare la rampa di uscita su viale Librino. Anche in questo caso, occorrerà procedere su viale Librino fino alla rotatoria con viale Castagnola e continuare sul raccordo-rampa verso lo scalo.
La Città metropolitana invita tutti gli automobilisti, in particolar modo i viaggiatori diretti in aeroporto, a programmare con dovuto anticipo gli spostamenti, a prestare estrema attenzione alla segnaletica stradale provvisoria installata lungo le tratte e a mantenere una condotta di guida prudente.