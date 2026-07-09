Percorso Standard (Deviazione Librino): Sfruttare la rampa in uscita in direzione Librino, proseguire lungo viale Librino fino ad arrivare alla rotatoria situata tra viale Librino e viale Castagnola. Da quel punto, immettersi nuovamente sul raccordo attraverso la rampa in direzione Aeroporto. Questa deviazione comporterà un allungamento del tragitto di circa 1,4 chilometri , con un tempo di percorrenza aggiuntivo stimato in circa 5 minuti .

Percorso Alternativo (dalla Tangenziale): Per chi proviene dalla Tangenziale è possibile imboccare l’uscita per l’autostrada A19 Palermo-Catania (direzione Catania), immettersi sull’Asse attrezzato di Catania e utilizzare la rampa di uscita su viale Librino. Anche in questo caso, occorrerà procedere su viale Librino fino alla rotatoria con viale Castagnola e continuare sul raccordo-rampa verso lo scalo.