Dalla cassata all’arancino, dai vini ai formaggi, dai prodotti della terra alle ricette tramandate per generazioni: la Sicilia si prepara a raccontare la propria identità attraverso il linguaggio universale del cibo. Nasce infatti la “Casa del Gusto di Sicilia”, il primo museo permanente dedicato alla cucina siciliana, un progetto che punta a trasformare il patrimonio gastronomico dell’Isola in un’esperienza culturale, educativa e turistica capace di parlare anche ai visitatori internazionali. L’iniziativa, ideata da Andrea Finocchiaro, fondatore e direttore generale, e da Federica Guglielmino, social media manager dell’Associazione internazionale Ristoworld Italy, mira a valorizzare una storia fatta di contaminazioni, popoli e tradizioni che nei secoli hanno contribuito a costruire uno dei patrimoni culinari più riconosciuti al mondo.

Non solo un museo, ma un viaggio nella storia della cucina siciliana

La “Casa del Gusto di Sicilia” nasce con l’ambizione di essere molto più di un semplice spazio espositivo. L’obiettivo è creare un vero polo culturale del Mediterraneo dove raccontare l’evoluzione della cucina siciliana attraverso un percorso immersivo capace di unire memoria, innovazione e tecnologia. La gastronomia dell’Isola viene infatti presentata come il risultato di una stratificazione millenaria di culture: dagli Arabi ai Normanni, dagli Spagnoli ai Borboni, fino alle numerose civiltà che hanno attraversato il territorio lasciando ingredienti, tecniche e tradizioni ancora oggi presenti nelle tavole siciliane.

Gli ideatori del progetto sottolineano come il museo voglia rendere tangibile questo patrimonio, trasformando ricette e prodotti simbolo in strumenti di conoscenza e valorizzazione dell’identità regionale. Un luogo pensato per turisti, famiglie, scuole, operatori del settore e produttori locali, con l’obiettivo di raccontare la Sicilia attraverso le sue eccellenze.

Dal Teatro del Gusto ai percorsi sensoriali: un’esperienza tutta da vivere

Il progetto sarà articolato in quattro grandi aree tematiche pensate per coinvolgere il visitatore in modo attivo. Il primo spazio sarà dedicato al Percorso storico gastronomico, un viaggio tra ricette, tradizioni e racconti della cucina Siciliana attraverso pannelli informativi, contenuti multimediali, scenografie immersive e strumenti tecnologici supportati anche dall’intelligenza artificiale.

Il cuore dell’esperienza sarà invece il Teatro del Gusto, un’area dedicata a cooking class, masterclass con chef professionisti, laboratori per studenti e momenti di dimostrazione culinaria. Un ambiente dove il cibo non sarà soltanto osservato, ma vissuto attraverso la partecipazione diretta.

Previsti anche percorsi sensoriali dedicati alla degustazione di prodotti tipici come oli, vini, formaggi, salumi e dolci, oltre a una sala conferenze destinata a incontri culturali, presentazioni, eventi e collaborazioni con il mondo universitario.

Un ponte tra cultura, turismo e imprese del territorio

Uno degli aspetti più innovativi della “Casa del Gusto di Sicilia” riguarda il collegamento tra cultura gastronomica e sviluppo economico. Il progetto prevede infatti anche un Mercato delle eccellenze siciliane, uno spazio dedicato ai produttori locali con aree espositive, corner per le aziende partner e possibilità di promozione attraverso canali digitali.

L’idea è creare un luogo capace di sostenere il sistema agroalimentare Siciliano, offrendo visibilità alle imprese e trasformando la visita al museo in un’occasione per conoscere e acquistare prodotti del territorio. La struttura punta inoltre sull’inclusività, con percorsi accessibili dedicati alle persone con disabilità e contenuti tradotti nelle principali lingue internazionali, così da rendere l’esperienza fruibile da un pubblico sempre più ampio.

Un nuovo simbolo della Sicilia nel mondo tra tradizione e futuro

La “Casa del Gusto di Sicilia” si candida a diventare un nuovo punto di riferimento per raccontare l’Isola attraverso uno dei suoi elementi più riconoscibili: la cucina. Un patrimonio che non riguarda soltanto il piacere della tavola, ma racchiude storia, cultura, identità e capacità di accoglienza. Gli ideatori hanno sottolineato la volontà di coinvolgere istituzioni, enti locali, aziende e operatori del settore per costruire un progetto condiviso, capace di unire tradizione e innovazione.

La sostenibilità dell’iniziativa sarà legata alle attività museali, ai percorsi formativi, agli eventi, alle collaborazioni con produttori e alle partnership. Un museo quindi pensato non come una semplice esposizione del passato, ma come uno spazio vivo dove la Sicilia potrà raccontarsi al mondo attraverso profumi, sapori e storie che da secoli attraversano il Mediterraneo.