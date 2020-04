Catania, dalla caponata nera alla pizza: il delivery al tempo dell’emergenza

Il delivery come opportunità per i cittadini: dalla pizza d'asporto ai primi piatti, la scelta adesso è davvero ampia e soddisfa tutti i palati.

La crisi economica che sta colpendo di riflesso il Bel Paese, ha messo in ginocchio diverse attività commerciali da Nord a Sud, senza alcuna distinzione. E se molte aziende e altrettanti esercizi commerciali, ahìnoi, non potranno riprendere la propria attività e riaprire i battenti prima del via libera del governo da questo lockdown, tante altre realtà stanno cercando di trasformarsi o adeguarsi alle nuove normative.

È il caso ad esempio del settore food e della ristorazione, dove si sono attuate delle vere e proprie trasformazioni delle attività. Sebbene nessuna novità vi è per la pizza d’asporto, molti ristoranti e pizzerie si sono adeguati a questa nuova emergenza, trasformando i propri coperti in veri e propri pacchi da viaggio. Ecco che il delivery, quindi, diventa una nuova opportunità per tutti, tanto per i consumatori che non rinunciano alla buona cucina quanto per i ristoratori che non sono costretti a chiudere i battenti del tutto, provando a ripartire.

Come ad esempio il caso di Masseria Carminello, eccellenza nella ristorazione siciliana sita in Valverde, che ha sfruttato il momento di emergenza in una nuova opportunità per i propri clienti: grazie al servizio di food delivery, infatti, sarà possibile mangiare a casa propria il loro ricco menù, dagli antipasti al dolce; che sia la specialità della casa, come la caponata nera, o un abituale piatto della tradizione, si potrà rivivere appieno i classici sapori della cucina siciliana.

Inoltre, la nuova notizia è che attraverso l’ultimo decreto, firmato dal governatore Nello Musumeci, è stato autorizzato il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari anche la domenica: un’ulteriore occasione per passare la giornata in compagnia del buon cibo, in un vero e proprio viaggio tra i sapori.