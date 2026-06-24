Giovedì 25 giugno alle ore 10.00, presso l’Aula Refettorio Piccolo delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania, si terrà l’incontro conclusivo del progetto “Venti a favore delle donne: percorsi di libertà per donne che subiscono violenza”, promosso dall’associazione Thamaia ETS.

L’appuntamento riunirà istituzioni locali, rappresentanti della rete antiviolenza della Città Metropolitana ed enti partner per presentare i risultati raggiunti nel corso dei tre anni di attività e discutere le prospettive future.

Un incontro tra istituzioni e rete territoriale

L’evento sarà aperto dalla presidente di Thamaia ETS, Anna Agosta, seguita dai saluti istituzionali di rappresentanti delle forze dell’ordine, del settore sanitario, delle amministrazioni comunali e delle realtà professionali coinvolte nel progetto.

Nel corso della mattinata verranno illustrati gli esiti del lavoro svolto sul territorio etneo per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne.

Tre anni di progetto e risultati sul territorio

Il progetto si è sviluppato nell’arco di 36 mesi con l’obiettivo di rendere più capillare la rete dei servizi, migliorare l’accesso all’accoglienza e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, sanità, scuola e Terzo settore.

Durante l’incontro verranno condivise le esperienze maturate e le attività realizzate, con particolare attenzione al coordinamento tra enti e operatori.

Confronto sulle prospettive future

Oltre al bilancio delle attività svolte, l’incontro sarà anche un momento di confronto sulle prospettive future della rete antiviolenza, con l’obiettivo di garantire continuità al lavoro avviato e consolidare le collaborazioni territoriali.

Un momento di sintesi per il territorio

L’appuntamento rappresenta quindi un passaggio significativo per la città di Catania e per l’intero sistema di supporto alle donne che subiscono violenza, con l’intento di rafforzare ulteriormente gli strumenti di prevenzione e intervento.

Link al programma: Convegno Finale – venti