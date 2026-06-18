San Giovanni Li Cuti torna ad ospitare la Bibliocasetta “Nettuno”, iniziativa promossa dall’associazione Nuova Acropoli in sinergia con il Comune di Catania per favorire la lettura e la condivisione culturale degli spazi pubblici.

La speciale e colorata teca per i libri è stata installata presso la passerella e il solarium di Li Cuti, luogo tra i più frequentati dell’estate catanese, e sarà a disposizione di cittadini e visitatori secondo il principio del book crossing: “Prendi un libro, dona un libro”. Chiunque potrà scegliere liberamente un volume, leggerlo e successivamente restituirlo oppure contribuire lasciando un libro da condividere con la comunità.

Con il ritorno della Bibliocasetta, inaugurata per la prima volta nel 2021, prosegue la collaborazione tra Nuova Acropoli e l’Amministrazione comunale con l’assessorato al Mare retto da Andrea Guzzardi e la direzione Politiche per l’Ambiente, in un’ottica di promozione della cultura e valorizzazione degli spazi pubblici all’insegna dei libri, delle storie e delle idee.

“Sostenere progetti come la Bibliocasetta Nettuno, ‘simbolo di partecipazione, impegno e crescita’ – evidenzia l’assessore Guzzardi – significa contribuire al progresso culturale della città e favorire occasioni di incontro e partecipazione tra i cittadini. La lettura rappresenta uno strumento fondamentale di formazione e inclusione sociale, capace di creare legami e generare valore per l’intera comunità”.