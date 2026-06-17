Nuovi interventi di manutenzione stradale nel capoluogo etneo. Nell’ambito del programma di interventi per il miglioramento della viabilità cittadina, la notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno 2026 saranno eseguiti i lavori di rifacimento del manto stradale della rampa di accesso che conduce all’Asse dei Servizi da via San Giuseppe Alla Rena.

L’operazione consentirà di completare la sistemazione della pavimentazione stradale, con l’obiettivo di migliorare sensibilmente le condizioni di sicurezza e la qualità della circolazione lungo uno dei principali nodi viari di collegamento della città.

​Orari e tempi della chiusura

​Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni e garantire la sicurezza degli operai del cantiere, la rampa rimarrà totalmente chiusa al transito veicolare esclusivamente in orario notturno:

​I nizio chiusura: ore 22:00 di giovedì 19 giugno 2026

​Riapertura prevista: ore 8:00 di venerdì 20 giugno 2026 (e comunque fino al reale completamento delle attività di asfaltatura)

​I percorsi alternativi e le deviazioni

I disagi principali potrebbero registrarsi per chi si sposta da e verso la zona aeroportuale. Durante le ore del cantiere, infatti, i veicoli provenienti da via San Giuseppe Alla Rena e tutti i mezzi in uscita dall’aeroporto “Vincenzo Bellini” diretti verso l’Asse dei Servizi verranno deviati lungo il seguente percorso alternativo:

​via Santa Maria Goretti

​via Fontanarossa

​L’invito rivolto a tutti gli automobilisti e ai viaggiatori diretti allo scalo è quello di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea di cantiere installata in loco e di programmare con dovuto anticipo gli spostamenti per evitare ritardi.