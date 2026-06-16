Garantire una mobilità rapida, sostenibile ed efficiente tra il centro cittadino e l’hinterland è, da anni, una delle sfide più complesse per la città metropolitana di Catania. Una risposta concreta a questa esigenza sembrava essere arrivata lo scorso marzo, con l’annuncio della nuova linea AMTS destinata a collegare Catania con i Paesi Etnei. Un progetto strategico, pensato soprattutto per alleggerire il traffico veicolare e venire incontro alle esigenze di migliaia di studenti universitari e pendolari che quotidianamente si spostano verso il capoluogo.

Tuttavia, a distanza di mesi da quell’annuncio, la situazione è in totale stallo: la linea non è stata ancora attivata, nonostante il collaudo già avvenuto.

Il progetto: collegamento con Sant’Agata Li Battiati e Tremestieri Etneo

Il collegamento riguarda i comuni di Sant’Agata Li Battiati e di Tremestieri Etneo, dove sono già pronte le fermate con tanto di segnaletica orizzontale lungo il tragitto e al capolinea nord situato davanti il centro commerciale “Le Ginestre”. Il capolinea sud sarà, invece, il parcheggio Milo. L’obiettivo è connettere in modo capillare la periferia nord e i comuni della fascia etnea con i nodi di scambio principali della città (come le stazioni della metropolitana e le linee urbane), offrendo un’alternativa valida all’uso dell’auto privata.

Il silenzio fa sorgere delle domande. I cittadini si chiedono, infatti, cosa stia l’attivazione della linea, tra probabili nodi burocratici o problemi di disponibilità del parco mezzi.

Bus elettrico di ultima generazione

Il servizio sarà espletato da mezzi moderni e sostenibili. Ecco le caratteristiche principali del nuovo bus: