A Portella di Mare, frazione di Misilmeri, una scuola diventa luogo di memoria e responsabilità civile. L’istituto secondario di primo grado è stato ufficialmente intitolato a Sara Campanella, la giovane studentessa vittima di femminicidio a Messina il 31 marzo 2025. Alla cerimonia, molto partecipata, è stato inaugurato anche un murale realizzato nel cortile della scuola, trasformando lo spazio educativo in un simbolo permanente contro la violenza di genere. Un’iniziativa che unisce istituzioni, comunità scolastica e famiglia in un momento di forte valore simbolico e sociale.

Una cerimonia che unisce istituzioni, scuola e comunità

L’evento si è svolto alla presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, del sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo, dei rappresentanti dei comuni del comprensorio e della dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo “S. Traina”. Accanto alle autorità, protagonisti della giornata sono stati gli studenti, il personale scolastico e soprattutto i familiari di Sara, presenti durante l’intitolazione e lo scoprimento della targa.

La cerimonia si è aperta con l’Inno di Mameli eseguito dalla Fanfara dei Carabinieri, sottolineando il carattere istituzionale e solenne dell’iniziativa. Successivamente è stata svelata la targa dedicata alla giovane e il murale realizzato nel cortile interno della scuola, opera collettiva sostenuta anche dalla cittadinanza. Un momento carico di emozione che ha trasformato il ricordo individuale in un patrimonio condiviso dalla comunità.

Il significato dell’intitolazione: educare alla memoria e alla consapevolezza

Intitolare una scuola a una giovane vittima di violenza non è solo un atto commemorativo, ma una scelta educativa precisa. L’istituto diventa infatti un luogo in cui la memoria si intreccia con la formazione quotidiana degli studenti, ponendo al centro valori come il rispetto, la legalità e il rifiuto di ogni forma di violenza.

Il murale, visibile nel cortile scolastico, rafforza questa funzione simbolica: non un semplice elemento decorativo, ma un richiamo costante alla responsabilità collettiva. L’obiettivo è quello di rendere la scuola uno spazio in cui il ricordo non resti statico, ma diventi stimolo alla riflessione e alla costruzione di una coscienza civile più matura, soprattutto tra le nuove generazioni.

Schifani e il ruolo delle istituzioni: prevenzione e modelli educativi

Nel suo intervento, il presidente della Regione Renato Schifani ha sottolineato la necessità di contrastare la violenza attraverso percorsi educativi e sociali strutturati. Il riferimento è alla costruzione di modelli positivi per i giovani, capaci di sostituire dinamiche di disagio e devianza con esperienze formative basate sul rispetto e sulla convivenza civile.

In questo quadro si inseriscono anche le politiche regionali, tra cui il rafforzamento dei voucher sportivi, indicati come strumenti per favorire inclusione, socialità e crescita personale. Secondo Schifani, lo sport e la scuola rappresentano due pilastri fondamentali per prevenire la violenza, offrendo ai giovani alternative concrete e percorsi di aggregazione sani e strutturati.

Dalla memoria alle politiche pubbliche: borse di studio e impegno concreto

Accanto al valore simbolico dell’intitolazione, la Regione Siciliana ha avviato anche un intervento concreto: un fondo annuale da 50 mila euro destinato a borse di studio dedicate a Sara Campanella. L’iniziativa prevede 12 assegni annuali, rivolti a studenti e laureati dell’Università di Messina, con particolare attenzione alle professioni sanitarie e agli studi sulla violenza di genere.

Un’azione che mira a trasformare la memoria in opportunità formativa e ricerca, collegando il ricordo della giovane a percorsi di studio e consapevolezza. In questo senso, la figura di Sara diventa non solo simbolo di una tragedia, ma anche punto di partenza per una riflessione più ampia sul contrasto alla violenza e sulla necessità di rafforzare gli strumenti culturali ed educativi per prevenirla.

Resta però una domanda: quanto questi gesti simbolici e istituzionali riescono davvero a incidere sulla prevenzione concreta della violenza di genere nella vita quotidiana dei giovani?