Arriva la gaffe del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in Irpinia, parlando di Piersanti Mattarella: “Sono qui per l’inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella: all’epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio il fratello assassinato dalle Brigate Rosse e e lo tirava furi dalla macchina. Piersanti è stato un esampio di lotta alla mafia, di legalità, aveva avviato un percorso di riforme sul tema degli appalti pubblici e ricordarlo con questa intitolazione è atto di grande importanza”.

Ma subito dopo Valditara, parlando con l’ANSA ha chiarito: “Ho dichiarato 20 volte ‘vittima della mafia’ come si vede in tutti gli interventi che ho tenuto. È stato un lapsus, contro di me uno sciacallaggio ignobile. Ci si occupi di cose serie, come per esempio il clamoroso fallimento dello sciopero odierno nella scuola indetto da alcune sigle sindacali”.