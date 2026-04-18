L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco di Catania compie un ulteriore passo nel percorso di miglioramento dell’assistenza oncologica. Presso l’edificio 2 del presidio “Rodolico” di via Santa Sofia, è stata ufficialmente inaugurata la nuova area accettazione dell’Oncologia Medica, uno spazio progettato per offrire maggiore comfort e funzionalità ai pazienti.

La riorganizzazione, che interessa l’Unità Operativa diretta dal professor Hector Soto Parra, riflette l’impegno della direzione aziendale, guidata dal direttore generale Giorgio Giulio Santonocito, nel rendere i percorsi di cura più accoglienti e rispondenti alle fragilità dei pazienti.

Le novità della struttura

Il nuovo spazio è stato pensato per ottimizzare l’esperienza del paziente e dei familiari, includendo:

Un desk informativo dedicato per una gestione più fluida delle pratiche.

Un ambulatorio specifico dedicato alla preparazione al percorso terapeutico.

Una sala d’attesa ampliata, dotata di un monitor per la gestione digitale dei turni.

Verso il futuro: il progetto “Cancer Center”

L’inaugurazione odierna rappresenta il secondo step di un piano strategico di crescita. L’obiettivo a lungo termine dell’azienda è la creazione di un vero e proprio Cancer Center, un polo d’eccellenza capace di centralizzare tutti i percorsi di cura oncologica.

I primi effetti positivi della nuova strategia sono già tangibili:

“L’attivazione della degenza specialistica, avvenuta solo due mesi fa con l’apertura di quattro nuovi posti letto, ha già permesso di ridurre i ricoveri in reparti non specifici e gli accessi ripetuti al Pronto Soccorso, alleggerendo sensibilmente la pressione sulla struttura di emergenza”.

Le dichiarazioni del Direttore Generale

“L’intervento rappresenta un passo concreto verso un’assistenza sempre più umana e vicina ai bisogni dei pazienti” ha affermato Giorgio Giulio Santonocito. “Stiamo investendo per offrire ambienti più accoglienti e organizzati, capaci di rispondere all’aumento della domanda e alla complessità delle cure oncologiche”.