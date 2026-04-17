In Italia il costo dei carburanti continua a rappresentare una delle principali voci di spesa per la mobilità: tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, i prezzi medi alla pompa si sono mantenuti su livelli alti, con la benzina stabile in un range indicativo tra circa 1,75 e 1,85 euro al litro e il gasolio spesso poco sotto o in linea, a seconda delle fasi del mercato internazionale.

Da cosa dipende il prezzo alla pompa?

Riassumendo il prezzo finale dei carburanti è composto da tre elementi principali: il costo della materia prima raffinata, i margini della filiera di distribuzione e soprattutto la tassazione.

In Italia, accise e IVA incidono in modo significativo, arrivando a pesare complessivamente fino a circa il 40–50% del prezzo finale, questo colloca il Paese tra quelli con la maggiore incidenza fiscale sul carburante in Europa.

Accise e riallineamento tra benzina e diesel

Negli ultimi anni è proseguito il processo di armonizzazione fiscale tra benzina e gasolio: Le accise sono state così progressivamente avvicinate, riducendo il tradizionale vantaggio del diesel.

Ad oggi le accise risultano sostanzialmente allineate su valori vicini ai 672,90 euro per 1.000 litri, con l’obiettivo di uniformare il trattamento fiscale dei diversi carburanti.

Come ben sappiamo un ruolo decisivo lo gioca il mercato internazionale del petrolio: le quotazioni del greggio restano altamente volatili e negli ultimi anni hanno oscillato spesso tra 80 e oltre 90 dollari al barile, con picchi legati a tensioni geopolitiche, conflitti e riduzioni dell’offerta da parte dei Paesi produttori.

Un impatto diretto su famiglie e imprese

L’aumento o la stabilità elevata dei carburanti ha effetti immediati sui bilanci delle famiglie, soprattutto per chi utilizza l’auto quotidianamente per lavoro.

Per le imprese, in particolare nei settori trasporto e logistica, il carburante incide direttamente su:

costi di distribuzione

prezzi finali dei beni

competitività generale

Il gasolio resta centrale per l’economia italiana, essendo ancora ampiamente utilizzato in trasporto merci, agricoltura e industria.

Italia sopra la media europea

Nel confronto europeo, l’Italia continua a collocarsi tra i Paesi con i carburanti più costosi, soprattutto a causa di una pressione fiscale più elevata rispetto alla media dell’Unione Europea. In diversi Stati membri, infatti, la componente delle accise risulta più contenuta, con effetti diretti e immediati sul prezzo finale alla pompa, che tende così a essere più basso rispetto a quello italiano.

Allo stesso tempo, la transizione verso forme di mobilità più sostenibili, come l’elettrico e la riduzione progressiva dei combustibili fossili promossa dall’Unione Europea, potrebbe nel lungo periodo ridurre la domanda di benzina e diesel.

Tuttavia, nel breve periodo, i carburanti tradizionali restano una voce di spesa centrale e fortemente esposta alle dinamiche dei mercati globali, continuando a incidere in modo significativo sul bilancio di famiglie e imprese.

Il quadro internazionale

In conclusione il quadro internazionale resta altamente instabile e, nel breve periodo, non lascia intravedere segnali di sollievo per i prezzi dei carburanti. Le tensioni geopolitiche, le oscillazioni del petrolio e le politiche energetiche globali continuano a scaricare i loro effetti sui costi alla pompa, con un impatto diretto e costante su cittadini e imprese italiane.

In questo scenario, il peso maggiore ricade soprattutto sulle famiglie e sulle attività economiche, che si trovano a fronteggiare spese sempre elevate e difficili da prevedere. Senza interventi strutturali sulla tassazione e una maggiore stabilità dei mercati energetici, il rischio è che il carburante resti a lungo una delle voci più gravose del bilancio quotidiano degli italiani.