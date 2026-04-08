Il governo Schifani accelera sulla crescita economica della Sicilia. Attraverso Irfis – FinSicilia, è stato ufficialmente varato un massiccio pacchetto di interventi da 239 milioni di euro, previsti dalla legge finanziaria regionale 2025. L’obiettivo è chiaro: sostenere l’occupazione stabile, incentivare gli investimenti produttivi e spingere l’innovazione tecnologica.

“Vogliamo rendere il nostro sistema economico più moderno e competitivo – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani –. Con questi bandi mettiamo a disposizione risorse concrete per chi investe e crea futuro”.

I pilastri della strategia 2026

Il cuore del programma si concentra su due direttrici principali, elaborate in collaborazione con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino:

Il calendario degli avvisi: le date da ricordare

Per garantire la massima partecipazione, Irfis ha definito un cronoprogramma serrato per la pubblicazione degli avvisi pubblici:

Mercoledì 8 aprile: Pubblicazione dei bandi per le Assunzioni a tempo indeterminato e per i Nuovi investimenti .

Lunedì 13 aprile: Pubblicazione della misura relativa al South working .

Venerdì 17 aprile: Pubblicazione dell’avviso per l’ Efficientamento energetico .

Mercoledì 22 aprile: Pubblicazione delle misure per il Prestito d’onore e per il Settore commercio.

In aggiornamento…