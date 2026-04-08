Il governo Schifani accelera sulla crescita economica della Sicilia. Attraverso Irfis – FinSicilia, è stato ufficialmente varato un massiccio pacchetto di interventi da 239 milioni di euro, previsti dalla legge finanziaria regionale 2025. L’obiettivo è chiaro: sostenere l’occupazione stabile, incentivare gli investimenti produttivi e spingere l’innovazione tecnologica.
“Vogliamo rendere il nostro sistema economico più moderno e competitivo – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani –. Con questi bandi mettiamo a disposizione risorse concrete per chi investe e crea futuro”.
I pilastri della strategia 2026
Il cuore del programma si concentra su due direttrici principali, elaborate in collaborazione con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino:
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Bonus Assunzioni (150 milioni €): Incentivi per i contratti a tempo indeterminato stipulati a partire dal 9 gennaio 2026. Una misura pensata per combattere la precarietà e rafforzare il reddito delle famiglie.
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Sostegno agli Investimenti (50 milioni €): Fondi destinati all’ammodernamento delle imprese, con un focus particolare sulla crescita dimensionale e sulla competitività.
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South Working (18 milioni €): Per favorire l’attrazione e il rientro dei lavoratori da remoto nell’Isola.
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Energia e Solidarietà (12 milioni €): Contributi per l’efficientamento e il supporto contro i rincari energetici per i soggetti più esposti.
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Edilizia e Commercio (5 milioni €): Azioni mirate per piccoli lavori sul territorio e interventi per il settore commerciale.
Il calendario degli avvisi: le date da ricordare
Per garantire la massima partecipazione, Irfis ha definito un cronoprogramma serrato per la pubblicazione degli avvisi pubblici:
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Mercoledì 8 aprile: Pubblicazione dei bandi per le Assunzioni a tempo indeterminato e per i Nuovi investimenti.
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Lunedì 13 aprile: Pubblicazione della misura relativa al South working.
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Venerdì 17 aprile: Pubblicazione dell’avviso per l’Efficientamento energetico.
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Mercoledì 22 aprile: Pubblicazione delle misure per il Prestito d’onore e per il Settore commercio.
In aggiornamento…