L’Italia è una nazione fondata sul cibo e, quando arriva la bella stagione, il vero Parlamento si sposta all’aperto, attorno a una griglia. Tuttavia, sebbene il profumo della carne che sfrigola sia universale, il modo in cui chiamiamo questo rito cambia drasticamente da Nord a Sud.

Il Settentrione: la “Grigliata” e il pragmatismo

Nelle regioni del Nord, il termine Grigliata è quello predominante. È una definizione chiara, quasi tecnica, che spesso viene accompagnata dall’aggettivo “mista”.

In Lombardia e Veneto , la grigliata è l’apoteosi del maiale: costine (le purtìs ), salamelle e coppa.

In Piemonte, il rito è spesso legato alle scampagnate fuori porta, dove la qualità del taglio bovino (la celebre Fassona) eleva il termine “barbecue” a qualcosa di molto più raffinato.

Il Centro: tra “Braciate” e “Arrosticini”

Scendendo verso il cuore dello Stivale, il linguaggio si scalda come il carbone.

Il Mezzogiorno: L’arte dell’ “Arrustuta”

Al Sud, la grigliata è un evento quasi mistico, un raduno che coinvolge generazioni intere.

Campania: si “accende la brace”, ma il termine può variare a seconda dell’occasione; spesso è sinonimo di festa familiare e abbondanza.

Puglia: Il termine tecnico è Fornello . Nelle zone della Valle d’Itria, “andare al fornello” significa gustare le bombette (involtini di carne ripieni) cotte a puntino.

Sicilia: qui regna sovrana l’Arrustuta. Che sia carne di cavallo (specialità catanese), salsiccia con il finocchietto o involtini alla messinese, l’atto di “arrustire” è un marchio di fabbrica culturale.