Il countdown è quasi terminato. Lunedì 6 aprile 2026, alle ore 14:30, il Catania FC tornerà tra le mura amiche dello Stadio Angelo Massimino per affrontare l’AZ Picerno. La sfida, valida per la 35ª giornata del Girone C di Serie C, rappresenta uno snodo cruciale in questo finale di stagione regolare.

Il momento dei rossazzurri

Il Catania arriva a questo appuntamento con il morale alto grazie alla vittoria esterna per 0-1 ottenuta lo scorso 28 marzo contro il Latina. Quel successo ha confermato la solidità difensiva della squadra e la capacità di soffrire nei momenti chiave, portando punti pesantissimi per la classifica. Con soli quattro turni ancora da giocare, ogni punto peserà come un macigno nella corsa al miglior piazzamento possibile nella griglia playoff.

L’avversario: l’insidia Picerno

Il Picerno non è un avversario da sottovalutare. All’andata, i rossazzurri riuscirono a imporsi per 0-1 in terra lucana, ma la squadra di Picerno ha dimostrato in tutto il campionato di essere una “mina vagante”, capace di organizzazione tattica e ripartenze veloci. Per gli etnei sarà fondamentale mantenere la concentrazione alta per tutti i 90 minuti ed evitare cali di tensione casalinghi.

La conferenza stampa pre partita

Le sfide finali

Dopo il Picerno, il calendario del Catania non concederà tregua in questo infuocato mese di aprile:

Data Avversario Sede 13 Aprile Crotone Trasferta 19 Aprile Potenza Casa 26 Aprile Atalanta U23 Trasferta

Il fattore “Massimino”

Ci si attende una cornice di pubblico importante. Il tifo catanese, come sempre, sarà il dodicesimo uomo in campo per spingere i ragazzi verso una vittoria che chiuderebbe virtualmente i giochi per la qualificazione alla fase post-season, permettendo di gestire con più serenità le ultime difficili trasferte.

Dove vederla in tv Catania – Az Picerno

La sfida tra Catania e Picerno, prevista per lunedì 6 aprile 2026 alle ore 14:30, sarà trasmessa in esclusiva dai canali Sky, che detengono i diritti per l’intero campionato di Serie C.

In Televisione – per gli abbonati alla piattaforma satellitare, la partita sarà visibile sui seguenti canali:

Sky Sport Arena (canale 204)

(canale 204) Sky Sport (canale 252)

In streaming – se preferisci seguire i rossazzurri da smartphone, tablet o PC, hai due opzioni:

NOW: il servizio di streaming di Sky (necessario il Pass Sport).

il servizio di streaming di Sky (necessario il Pass Sport). Sky Go: l’app inclusa per gli abbonati Sky, scaricabile su dispositivi mobili o accessibile da browser.

*Nota: Al momento non è prevista la trasmissione in chiaro su Rai Sport, che solitamente seleziona un solo “posticipo” del lunedì sera (mentre il Catania giocherà nel primo pomeriggio). Se ci fossero aggiornamenti dell’ultimo minuto sulla programmazione Rai, la partita sarebbe visibile gratuitamente sul canale 58 del digitale terrestre.