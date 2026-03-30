Ci sono storie che sembrano scritte per il cinema e altre che, incredibilmente, finiscono davvero sul grande schermo. Quella di Paolo Longhitano appartiene a entrambe le categorie. Designer Catanese, creativo visionario e direttore artistico della storica maison Coppola e Toppo, Longhitano rappresenta una nuova generazione di talenti capaci di coniugare radici profonde e ambizioni globali.

La sua non è soltanto una carriera nel mondo della moda, ma un percorso fatto di intuizioni, scelte controcorrente e una forte identità culturale. Il suo approdo nel cast de Il Diavolo veste Prada 2, accanto a icone del cinema internazionale, non è il risultato di una strategia pianificata, ma l’esito quasi cinematografico di una serie di coincidenze, coraggio e visione. Una storia che parte dalla Sicilia e arriva fino a Hollywood senza mai perdere autenticità.

Un’estetica libera: creare senza regole né confini

Definirlo semplicemente designer sarebbe riduttivo. Paolo Longhitano si racconta come un creativo puro, guidato più dall’istinto che da logiche di mercato o schemi prestabiliti. Il suo processo creativo nasce da immagini mentali, suggestioni, ricordi e riferimenti artistici che si fondono in un linguaggio personale e riconoscibile. Non esistono linee guida rigide o parametri da rispettare: ogni creazione è il risultato di un “volo pindarico”, come lui stesso lo definisce, che prende forma solo dopo essere stato immaginato.

Il suo amore per il vintage, per l’arte del primo Novecento e per tutto ciò che porta con sé una storia, lo ha portato a recuperare e rilanciare Coppola e Toppo, una maison che rischiava di essere dimenticata. In questo lavoro di recupero, Longhitano non si limita a conservare, ma reinventa, dimostrando come il passato possa diventare una chiave potente per interpretare il presente e costruire il futuro.

Restare in Sicilia: una scelta identitaria e strategica

In un mondo come quello della moda, dove il successo sembra inevitabilmente legato alle grandi capitali internazionali, la scelta di restare in Sicilia potrebbe apparire limitante. Eppure, per Longhitano, è stata una decisione consapevole e strategica. Vivere a Taormina, pur viaggiando continuamente tra metropoli come New York, Milano e Dubai, gli ha permesso di mantenere un equilibrio unico tra ispirazione locale e respiro globale.

La Sicilia diventa così non un punto di partenza da abbandonare, ma un centro creativo da cui osservare il mondo. È proprio questa prospettiva che gli consente di reinterpretare l’internazionalità senza perdere autenticità. Secondo la sua visione, non è necessario inseguire il mondo, perché il mondo arriva naturalmente in Sicilia, attratto dalla sua storia, dalla sua bellezza e dalla sua energia culturale. Un’idea che ribalta completamente il concetto di periferia, trasformandola in opportunità.

L’occasione che cambia tutto: da New York al set

L’ingresso nel mondo del cinema arriva quasi per caso, ma trova terreno fertile in anni di lavoro e ricerca. Tutto inizia a New York, dove un corner della maison attira l’attenzione della costumista del film Il Diavolo veste Prada 2. Colpita da una collana, decide di contattarlo direttamente, dando il via a uno scambio che in pochi giorni si trasforma in un’opportunità concreta. Longhitano, inizialmente incredulo, decide di partire personalmente con una valigia piena di gioielli per rispettare tempi strettissimi e non perdere l’occasione.

L’arrivo negli studios, l’attesa, la consegna e la prima apparente delusione raccontano tutta la tensione di un momento decisivo. Ma è proprio quando tutto sembra finito che arriva la svolta: il richiamo della produzione e l’incontro diretto con il team creativo segnano l’inizio di una collaborazione destinata a lasciare il segno.

Sul set tra icone: un’esperienza fuori dal tempo

Il passaggio da fornitore di gioielli a presenza nel film rappresenta uno dei momenti più surreali di questa storia. Quando la produzione si sposta in Italia, Longhitano viene coinvolto direttamente in una scena, vivendo in prima persona la magia del set. Le riprese a Milano, accanto a star internazionali e figure iconiche della moda, si trasformano in un’esperienza intensa, fatta di attese, dettagli e ripetizioni che svelano il dietro le quinte del cinema.

L’incontro con volti noti, l’atmosfera sospesa e la cura maniacale per ogni singolo elemento contribuiscono a rendere quel momento unico. In questo contesto, Longhitano non è più solo un osservatore, ma parte integrante di un racconto che unisce moda e cinema in modo indissolubile.

Un successo che parte dalle radici e guarda lontano

Il debutto de Il Diavolo veste Prada 2 segna per Paolo Longhitano un traguardo importante, ma non rappresenta un punto di arrivo. Le sue creazioni indossate nel film e la sua presenza sul set sono la prova concreta che talento, identità e determinazione possono superare qualsiasi confine geografico.

La sua storia diventa così un esempio per tanti giovani creativi, dimostrando che è possibile costruire un percorso internazionale senza rinunciare alle proprie radici. In un mondo sempre più globalizzato, Longhitano dimostra che l’autenticità può essere la vera chiave del successo, trasformando un sogno personale in una realtà capace di parlare a un pubblico globale.

Per ulteriori novità e aggiornamenti vai su LiveUniCT – Notizie su Catania e Università, le notizie a portata di click.