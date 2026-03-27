Sidra informa che a causa di lavori da parte di E-Distribuzione, venerdì 27 marzo 2026 verranno fermati alcuni impianti di produzione.
Pertanto, dalle ore 00:00 alle ore 09:00 verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze ricadenti nelle seguenti aree:
- Area del Comune di San Giovanni La Punta
- Area del Comune di Gravina di Catania
- Area del Comune di Tremestieri Etneo (con esclusione della frazione Canalicchio, interessato solo il civico 89 di via Carnazza)
- Area del Comune di Sant’Agata Li Battiati
- Area del Comune di Misterbianco presso le vie Della Zagara (civici dal 1 al 19), Belsito, Poggio Lupo e traverse limitrofe
- Area del Comune di Catania presso le vie Del Bosco, Leucatia, Manzella, Novelli, Marchesi, Zangrì, Barletta, Brindisi, Cecchi, De Logu, Cardinale Nava, Brescia, Barriera, Pavia, Naselli, Galermo (parte alta), Sebastiano Catania (parte alta) e traverse limitrofe.
Il ripristino dell’erogazione idrica avverrà, progressivamente, dalle prime ore del mattino di venerdì 27. I normali parametri di esercizio verranno raggiunti nel pomeriggio della stessa giornata.