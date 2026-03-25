CATANIA – Importanti novità sul fronte delle infrastrutture. Il Consiglio comunale, sotto la presidenza di Sebastiano Anastasi, ha dato il via libera a una variazione di bilancio fondamentale per il potenziamento della mobilità urbana.

Nuovo Hub Intermodale a Fontanarossa

L’Aula ha ratificato la delibera di giunta riguardante il bilancio di previsione 2026-2028. L’assessore alle Finanze, Giuseppe Marletta, ha illustrato l’urgenza del provvedimento: l’obiettivo è recepire un finanziamento regionale legato al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC).

I fondi, pari a 3.865.000 euro, verranno destinati alla Direzione Lavori Pubblici per un progetto strategico:

L’opera: una nuova infrastruttura di interscambio modale.

La funzione: un terminal bus integrato con il sistema di mobilità su ferro (metropolitana/treno).

La zona: area del parcheggio Fontanarossa, nodo nevralgico per i flussi di traffico verso l’aeroporto e il centro.

La votazione si è conclusa con 23 voti favorevoli e 4 contrari, garantendo il mantenimento degli equilibri di bilancio.