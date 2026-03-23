ll tiro a effetto, il tiro della tigre, la catapulta infernale, il sogno di volare in Brasile con l’amico Roberto e i Mondiali vinti con il Giappone.

Tra compiti per casa e interrogazioni da preparare, alzi la mano chi ha mai perso una sola scena o azione dell’anime più popolare del mondo del calcio… figuriamoci una puntata!

Tutti staranno già canticchiando: “Due sportivi, due ragazzi, per il calcio sono pazzi… ” – ma anche – “un cannoniere ed un portiere, determinati e scatenati, hanno la classe dei fuoriclasse… ”.

Non ci sono dubbi, è la sigla italiana di Holly e Benji, nella prima e nella seconda versione. Un cartone animato nel cuore di tutti da oltre quarant’anni, che Etna Comics celebrerà durante la sua quattordicesima edizione con la presenza in area comics del creatore di Captain Tsubasa, il manga da cui ha preso ispirazione.

Proprio così, sabato 30 e domenica 31 maggio il celebre mangaka giapponese Yōichi Takahashi sarà a Catania come ospite d’onore della manifestazione, grazie alla collaborazione con Edoardo Serino, per incontrare fan e appassionati dell’opera che ha contribuito in modo significativo non solo alla popolarità del calcio nel mondo nipponico, ma anche alla diffusione e allo sviluppo di questo sport a livello mondiale.

Due giorni da sogno con il papà di Holly e Benji, per tornare con la memoria alle sfide interminabili tra Newppy e Muppet, poi replicate dalla New Team di Oliver Hutton, Benjamin Price e Tom Becker e la squadra dell’acerrimo rivale Mark Lenders, affiancato da Ed Warner e Danny Mellow, senza dimenticare le partite epiche contro la Mambo di Julian Ross, la Flynet di Philip Callaghan e la Hot Dog dei gemelli Derrick.

Un lavoro nato dalla mano di un Takahashi ancora ventenne e pubblicato dalla grande casa editrice giapponese Shueisha in versione manga a partire dal 1981, rivisitato due anni dopo con l’anime arrivato sulle tv di tutto il mondo, influenzando persino i sogni di numerosi calciatori internazionali, con fenomeni come Roberto Baggio, Alex Del Piero, David Trezeguet, Zinedine Zidane e Filippo Inzaghi chiamati in causa nel corso del tempo dal maestro giapponese.

Un momento storico per il Festival di cultura pop, che in occasione della presenza del sensei al centro fieristico Le Ciminiere di Catania ha organizzato alcune iniziative esclusive per i visitatori, disponibili sul sito ufficiale della kermesse.