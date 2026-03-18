Sabato 21 marzo, alle 17,30, l’aula Giacomini dell’Orto Botanico di Catania ospiterà un incontro di grande valore umano e civile. Protagonista sarà Masao Tomonaga (Università di Nagasaki, Giappone), che terrà una conferenza dal titolo “La mia attività per la pace e l’amore per l’umanità”.

Tomonaga è un sopravvissuto (hibakusha in giapponese) al bombardamento atomico di Nagasaki del 9 agosto 1945 e alle radiazioni provocate ed è oggi professore emerito della Facoltà di Medicina, oltre che vicepresidente dell’Independent ScientificPanel on the Effects of Nuclear War delle Nazioni Unite e a lungo direttore del Nagasaki Atomic Bomb Hospital della Croce Rossa giapponese.

Nel corso dell’incontro offrirà una testimonianza diretta e intensa sulle conseguenze della bomba atomica, raccontando la propria esperienza personale e il lavoro clinico da ematologo svolto negli anni a Nagasaki a sostegno delle vittime. Condividerà inoltre il suo impegno internazionale per la promozione della pace e del disarmo nucleare. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di riflessione sul valore della memoria, della responsabilità scientifica e dell’impegno collettivo per la costruzione di un futuro di pace.

L’incontro sarà introdotto da Wakako Saito (Università di Aichigakuin, Nagoya – Giappone) e si aprirà con i saluti istituzionali di Enrico Foti, rettore dell’Università di Catania, Margherita Ferrante, delegata alla Terza Missione dell’Ateneo, Rosolino Cirrincione, direttore del dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, e Gian Pietro Giusso del Galdo, direttore dell’Orto Botanico e Herbarium dell’Università di Catania. All’evento parteciperà anche la dott.ssa Anna Sortino, presidente del Centro Culturale di Catania.

L’evento si svolgerà all’indomani della tradizionale “Giornata del Profumo” che quest’anno si terrà venerdì 20 marzo alle 16,30 nel salone interno dell’Orto Botanico.

Quest’anno la manifestazione prevede l’inaugurazione di un grande dipinto realizzato da Giuseppe Siracusa. L’opera, di forte ispirazione ambientalista, intende sollecitare una riflessione sulla distruzione degli ambienti naturali e sulla perdita di biodiversità. All’arte figurativa si uniranno l’arte profumiera di Antonio Alessandria e l’intervento musicale del chitarrista Giuseppe Daniele Pidone.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Accademia del Profumo e dalla Società Botanica Italiana.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 095-6139981