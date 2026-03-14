La Polizia di Stato ha coordinato una vasta attività di controllo, sviluppata insieme alla Polizia Locale, nei quartieri di San Berillo e San Cristoforo, per prevenire e contrastare casi di criminalità ed episodi di illegalità diffusa, nel solco delle azioni pianificate dalla Questura di Catania in tutte le zone della città.

L’intervento ha visto impegnati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Centrale, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente agli agenti della Polizia Locale di Catania.

Controlli alle attività commerciali e sanzioni

Oltre alle verifiche in strada, con un pattugliamento dinamico dei due quartieri, i controlli sono stati estesi alle attività commerciali per tutelare la salute dei consumatori e per contrastare forme di abusivismo commerciale e di concorrenza sleale, anche a garanzia dei commercianti che, scrupolosamente, rispettano le regole.

Gli agenti del settore “annona” della Polizia Locale hanno sottoposto a controllo cinque esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sanzionando i rispettivi titolari per un importo complessivo di circa 7.500 euro.

In una trattoria di via Plebiscito è stata contestata la mancanza della Scia e l’assenza della licenza per la vendita degli alcolici. Inoltre, durante gli accertamenti, i poliziotti hanno notato la presenza di un braciere, piazzato in strada, che è stato sequestrato. Il titolare del locale è stato sanzionato per accensione di fuochi su pubblica via.

In un panificio del quartiere San Berillo è stato rilevato e contestato l’omesso aggiornamento del manuale HACCP.

Monitoraggio stradale e identificazioni

In diversi punti strategici dei due quartieri sono stati istituiti molteplici posti di controllo per monitorare l’osservanza delle regole alla guida in modo da bloccare potenziali casi di pericolo per l’incolumità degli altri utenti della strada e per sanzionare le infrazioni al Codice della Strada.

In via VI Aprile sono stati bloccati alcuni automobilisti indisciplinati, come pure in via Plaia, dove sono state rilevate alcune infrazioni alla normativa vigente. Quest’attività ha permesso di identificare 104 persone, di cui 29 già note alle forze di Polizia, e di controllare 34 veicoli, tra auto e scooter.

In particolare, un’auto è stata sequestrata amministrativamente perché sprovvista dalla copertura assicurativa per la responsabilità civile, è stata ritirata una carta di circolazione e un automobilista è stato sanzionato per guida senza patente.