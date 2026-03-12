Cresce la solidarietà e cresce la risposta dei cittadini. La 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, promossa da Fondazione Banco Farmaceutico ETS e CDO Sanità Sicilia, ha registrato un risultato straordinario sia a livello locale che nazionale.

Sono infatti disponibili i dati dell’edizione 2026: l’iniziativa, che si è svolta dal 10 al 16 febbraio 2026 nelle farmacie aderenti di tutta Italia, ha confermato la sua capacità di mobilitare volontari, farmacisti e cittadini per contrastare un fenomeno sempre più diffuso: la povertà sanitaria, che oggi coinvolge oltre 500mila persone fragili nel Paese.

A Catania e provincia l’adesione è cresciuta in modo significativo. Hanno partecipato 50 farmacie, 11 in più rispetto allo scorso anno, consentendo di raccogliere 4.715 confezioni di medicinali (+45,4%) per un valore complessivo di circa 40.372 euro, segno di una crescente sensibilità del territorio verso il diritto alla cura. Tra le novità di quest’anno, la partecipazione per la prima volta di alcune farmacie di Misterbianco, come quella della dott.ssa Condorelli che ha raccolto oltre 300 farmaci, offrendo un contributo significativo alla raccolta complessiva.

I medicinali donati saranno destinati a sostenere 7.142 ospiti assistiti da 23 strutture socio-assistenziali del territorio, che quotidianamente si prendono cura di persone e famiglie in condizioni di fragilità. Nell’intera Sicilia l’iniziativa ha coinvolto 353 farmacie, grazie alle quali sono state raccolte 37.576 confezioni di medicinali per un valore stimato di 321.512 euro.