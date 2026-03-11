CATANIA – Muoversi tra il capoluogo e la provincia richiederà, nei prossimi giorni, una dose extra di pazienza e un’attenta pianificazione dei percorsi. Il dipartimento viabilità della Città Metropolitana di Catania ha confermato una serie di provvedimenti che interesseranno tre punti nevralgici del territorio.

S.P. 104: Chiusura totale per i lavori R.F.I.

Il disagio più significativo riguarda la Strada Provinciale 104, un asse di collegamento cruciale per i residenti e le aziende della zona. A causa di interventi inderogabili da parte di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.), volti al potenziamento delle infrastrutture di sicurezza, la strada resterà chiusa totalmente al transito.

I lavori si concentrano sui passaggi a livello e sulle strutture adiacenti ai binari. Le autorità consigliano di utilizzare i percorsi alternativi segnalati in loco (solitamente deviazioni su arterie secondarie o complanari) per evitare di rimanere bloccati nei pressi dei cantieri.

S.P. 14 (Zona Belpasso): Senso unico alternato

Spostandosi verso l’entroterra, sulla S.P. 14, in territorio di Belpasso, la circolazione è parzialmente compromessa da lavori di manutenzione del manto stradale o delle scarpate. In questo tratto è stato istituito il senso unico alternato, regolato da impianti semaforici o movieri.

Nota per i pendolari: Nelle ore di punta (07:30 – 09:00 e 17:00 – 18:30) si segnalano già code che possono allungare i tempi di percorrenza di circa 15-20 minuti.

Autostrada Catania-Siracusa: Stop notturno

Non va meglio per chi viaggia verso sud. Sulla A18 Catania-Siracusa, sono previste limitazioni notturne per consentire interventi di manutenzione agli impianti tecnologici delle gallerie tra Augusta e la zona industriale.