Università di Catania – È stata pubblicata la graduatoria degli idonei al bando 2025/26 per l’assegnazione delle collaborazioni part-time nelle strutture dell’Ateneo.

Gli studenti e le studentesse assegnatari/e sono complessivamente 570 e potranno pertanto presentarsi all’Ufficio diritto allo studio (Via Santa Maria del Rosario, 11 – Catania) per la firma dei contratti dal 12 al 30 marzo 2026.

I vincitori e le vincitrici dovranno portare con sé copia di un documento di riconoscimento e richiesta della modalità di pagamento prescelta.

Le graduatorie sono disponibili sul sito di Unict.