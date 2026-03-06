“Mentre la Sicilia orientale prova a ripartire dopo l’emergenza climatica, il sistema ferroviario isolano viaggia ancora a due velocità. Il Comitato Pendolari Siciliani – CIUFER annuncia il ripristino della tratta Messina-Taormina a partire da sabato 7 marzo 2026, ma accende i riflettori sull’immobilismo che paralizza il nodo di Catania. Tra cantieri infiniti e binari interdetti, il diritto alla mobilità dei siciliani resta ancora sospeso a metà.”

Da sabato 7 marzo 2026 riprenderà la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina sulla linea

Messina-Catania-Siracusa, dopo la conclusione dei lavori straordinari resi necessari dai gravi

danni causati dal ciclone Harry.

I lavori di ripristino sono stati completati nei tempi previsti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI),

che ha avviato gli interventi subito dopo l’emergenza per consentire la riattivazione della tratta.

Restano tuttavia criticità sulla tratta Taormina-Catania, penalizzata dal 13 novembre 2025 da

limitazioni operative legate alla funzionalità della Stazione di Catania Centrale, che impediscono

il regolare ricovero dei treni e la gestione delle coincidenze.

Dalla sera dell’incendio alle Le Ciminiere del 12 novembre 2025 a oggi sono stati cancellati circa

60 treni, per oltre 30mila km-treno nei collegamenti tra Aeroporto di Catania-Fontanarossa,

Stazione di Giarre-Riposto e Stazione di Taormina-Giardini.

A determinare il blocco di tre binari della stazione è la presenza di un’impalcatura prospiciente il

sedime ferroviario, ancora non rimossa nonostante siano trascorsi mesi. Una situazione che

continua a penalizzare pendolari, studenti e turisti e che impedisce il pieno ripristino del servizio

ferroviario nell’area etnea.