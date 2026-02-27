Dopo aver dominato le classifiche digitali e aver ridefinito i confini dell’urban pop, Sal Da Vinci approda finalmente al Festival di Sanremo 2026.

Per sempre sì

di F. Da Vinci – F. Abbate – A. La Cava – S. Da Vinci

F. Abbate – A. La Cava – F. Mercuri – G. Cremona – E. D. Maimone

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/

MKMusic/Cose Production

Il testo della canzone

È cominciato tutto quanto dal principio

Io che per te ero solo un uomo sconosciuto

Poi diventato un re dal cuore innamorato

Tu una regina ora vestita in bianco sposa

Abbiamo sognato figli in una grande casa

E superato tutte le difficoltà

Perché un amore, non è amore per la vita

Se non ha affrontato la più ripida salita

E si accenderà la musica

E qui ti aspetterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre sì

So bene che è una grande incognita il futuro

Ma insieme a te non mi spaventerà perché

Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro

Litigare e far l’amore poi che male c’è

E si accenderà la musica

Per te io canterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre

Sì, soltanto sì

Per questi giorni

E mille altri ancora

Un semplice sì

L’eternità è dentro una parola

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Accussì

Sarrà pe sempe sì