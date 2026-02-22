Serviva una scintilla per infiammare il “Massimino” e restituire certezze al gruppo, e la scintilla è arrivata dai piedi di D’Ausilio. Il Catania supera il Giugliano per 1-0 in un match intenso, sporco e sofferto, portando a casa tre punti che pesano come macigni nella corsa ai vertici della classifica.

Il film della partita

Il primo tempo è una battaglia tattica. Il Catania prova a fare la partita, spinto dal calore del pubblico di casa, ma il Giugliano si conferma squadra solida e ben organizzata, chiudendo ogni varco e provando a ripartire in contropiede. Gli etnei faticano a trovare la via del gol, sbattendo contro il muro difensivo campano.

Nella ripresa, però, il ritmo cambia. Il Catania alza il baricentro e aumenta la pressione. La svolta con un’azione manovrata sulla trequarti libera D’Ausilio, che con un colpo di classe e precisione trafigge il portiere ospite. È l’esplosione di gioia del popolo rossazzurro.

Il Giugliano non ci sta e prova a reagire nel finale, ma la difesa del Catania regge l’urto, concedendo pochissimo e gestendo il vantaggio con maturità fino al triplice fischio

Classifica e prospettive

Con questa vittoria, il Catania lancia un messaggio chiaro alle dirette concorrenti: la squadra c’è e sa soffrire. Il Giugliano esce a testa alta, ma paga l’unica disattenzione difensiva di un match giocato quasi alla pari.