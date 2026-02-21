Catania – Lunedì 23 gennaio alle ore 11,30 in piazza Università sarà presentato e avviato ufficialmente il nuovo servizio Smart Polizia Locale, un progetto innovativo che introduce una modalità rinnovata di svolgimento del servizio appiedato nel cuore della città.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la presenza degli agenti sul territorio e garantire interventi più tempestivi ed efficaci nelle aree a maggiore affluenza.

I dettagli del nuovo servizio

Grazie ai monopattini messi a disposizione in comodato gratuito da Lime, gli operatori della Polizia Locale pattuglieranno l’isola pedonale e la Villa Bellini, ampliando il proprio raggio d’azione e assicurando un controllo costante lungo l’intero asse interdetto al traffico veicolare di via Etnea (Duomo-Stesicoro-Villa Bellini).

Il nuovo servizio consentirà di intervenire con rapidità in materia di infrazioni al Codice della Strada, abbandono di rifiuti, circolazione non autorizzata di veicoli nell’isola pedonale, accattonaggio molesto, occupazione irregolare di suolo pubblico e fenomeni di disturbo della quiete pubblica.