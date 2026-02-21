La Fondazione CON IL SUD lancia il bando “Benvenuti a casa”, un’iniziativa da 5 milioni di euro dedicata al Terzo Settore per contrastare l’emergenza abitativa nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

L’obiettivo è duplice: offrire soluzioni abitative dignitose e promuovere percorsi di reale inclusione sociale e autonomia.

Punti chiave del progetto

Il bando punta a trasformare l’abitare da semplice necessità a opportunità di rigenerazione urbana e umana:

Recupero del patrimonio: valorizzazione di immobili pubblici o privati inutilizzati per creare nuovi alloggi integrati nel tessuto sociale.

Inclusione e autonomia: non solo un tetto, ma percorsi personalizzati per aiutare le persone a uscire dalla marginalità, puntando sull’indipendenza economica.

Reti di prossimità: sviluppo di relazioni sociali positive all’interno della comunità per evitare l’isolamento dei beneficiari.

Sostenibilità: interventi orientati alla rigenerazione del territorio con una visione attenta all’ambiente.

Modalità di Partecipazione

La selezione delle proposte avverrà in due fasi:

Fase 1: valutazione e selezione delle idee con il maggior potenziale di impatto territoriale. Fase 2: progettazione esecutiva per le proposte che hanno superato il primo step.