La Fondazione CON IL SUD lancia il bando “Benvenuti a casa”, un’iniziativa da 5 milioni di euro dedicata al Terzo Settore per contrastare l’emergenza abitativa nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).
L’obiettivo è duplice: offrire soluzioni abitative dignitose e promuovere percorsi di reale inclusione sociale e autonomia.
Punti chiave del progetto
Il bando punta a trasformare l’abitare da semplice necessità a opportunità di rigenerazione urbana e umana:
Recupero del patrimonio: valorizzazione di immobili pubblici o privati inutilizzati per creare nuovi alloggi integrati nel tessuto sociale.
Inclusione e autonomia: non solo un tetto, ma percorsi personalizzati per aiutare le persone a uscire dalla marginalità, puntando sull’indipendenza economica.
Reti di prossimità: sviluppo di relazioni sociali positive all’interno della comunità per evitare l’isolamento dei beneficiari.
Sostenibilità: interventi orientati alla rigenerazione del territorio con una visione attenta all’ambiente.
Modalità di Partecipazione
La selezione delle proposte avverrà in due fasi:
Fase 1: valutazione e selezione delle idee con il maggior potenziale di impatto territoriale.
Fase 2: progettazione esecutiva per le proposte che hanno superato il primo step.
[!IMPORTANT] Scadenza: Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 28 maggio 2026.