Decreto energia 2026: novità sulle agevolazioni per le famiglie, con bonus luce anche per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro e misure per ridurre i costi energetici di imprese e famiglie.

Fondo da 315 milioni per il bonus luce 2026

Il governo ha previsto un fondo di 315 milioni di euro per il 2026 destinato al riconoscimento del bonus sociale per l’elettricità. L’iniziativa prevede un contributo straordinario di 90 euro alle famiglie titolari del bonus sociale, con l’obiettivo di alleviare il peso della bolletta elettrica. L’ARERA definirà le modalità operative attraverso una delibera entro l’anno.

Bonus luce anche per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro

Tra le novità più importanti del decreto energia 2026 c’è la possibilità per i venditori di energia elettrica di riconoscere un contributo straordinario ai clienti domestici che non sono titolari del bonus sociale ma hanno un ISEE annuo fino a 25.000 euro. Il contributo, riconosciuto sotto forma di sconto sulle forniture, sarà valido per gli anni 2026 e 2027. ARERA dovrà stabilire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, le modalità di applicazione della misura.

Decreto energia 2026: Riduzioni oneri gas per le imprese

Il decreto energia 2026 prevede anche interventi sul fronte gas per le imprese. ARERA adotterà provvedimenti entro il 28 febbraio per definire la riduzione degli oneri e delle componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale, limitatamente ai consumi superiori a 80.000 smc/anno. L’obiettivo è favorire le classi tariffarie con oneri più elevati, contribuendo a ridurre il costo della bolletta per le aziende più energivore.

Decreto energia 2026: Misure integrative per famiglie e imprese

Oltre ai bonus luce e alla riduzione degli oneri sul gas, la bozza del decreto energia 2026 contiene interventi per: