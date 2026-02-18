CATANIA – Tutto pronto allo stadio “Angelo Massimino” per il calcio d’inizio di Catania-Trapani, recupero della 25ª giornata del girone C di Serie C Sky Wifi 2025/2026. Una sfida che profuma di storia, ma che stasera sarà avvolta da un’atmosfera di profonda commozione per l’ultimo saluto a una colonna del calcio etneo.

L’omaggio a Orazio Russo

Il momento più toccante della serata precederà il fischio d’inizio: lo stadio intero osserverà un minuto di raccoglimento in memoria di Orazio Russo, indimenticato protagonista della storia rossazzurra. In segno di profondo lutto, i calciatori del Catania scenderanno in campo indossando una fascia nera al braccio.

In una nota ufficiale, la famiglia Russo e il Catania Football Club hanno voluto esprimere il proprio ringraziamento a tutte le persone, le società sportive e le istituzioni che, in queste ore difficili, hanno manifestato il proprio cordoglio.

Emergenza convocati: le scelte di Mister Toscano

Sul fronte puramente agonistico, il tecnico Mimmo Toscano ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati. Non mancano però le defezioni pesanti che costringeranno l’allenatore a ridisegnare l’assetto tattico:

Infermeria piena in difesa e attacco: restano ai box Allegretto e Caturano . Entrambi sono reduci dalla battaglia di Siracusa, dove hanno riportato una distorsione alla caviglia che ne preclude l’impiego stasera.

Tegola a centrocampo: assente anche Di Tacchio. Il mediano, uscito malconcio dalla gara di sabato scorso, ha subito un trauma costale che necessita di un ulteriore periodo di riposo forzato.

Obiettivo: accorciare la vetta

Nonostante le assenze, il Catania non può permettersi passi falsi. Con 53 punti e il secondo posto in ghiaccio, una vittoria contro il Trapani (attualmente 17° a causa della pesante penalizzazione di 15 punti) permetterebbe di portarsi a -5 dal Benevento capolista, riaprendo di fatto la corsa verso la promozione diretta a poche giornate dalla fine.

Dettagli del Match

Competizione: Serie C Sky Wifi 2025/2026 (25ª Giornata)

Luogo: Stadio “Angelo Massimino”, Catania

Orario: 20:30

Copertura TV: Sky Sport e NOW

Il Punto Tecnico: Con l’assenza di Caturano e Di Tacchio, Toscano si affida alla profondità della rosa. Gli occhi sono puntati su Forte in attacco e sulla solidità del centrocampo guidato da Quaini e Corbari per arginare le ripartenze di un Trapani ferito ma sempre pericoloso.

In attesa della pubblicazione delle distinte ufficiali (attese intorno alle 19:30-19:45), i principali orientamenti tecnici confermano che mister Toscano dovrà fare di necessità virtù a causa delle pesanti assenze.

Ecco lo schieramento più probabile per il derby di stasera:

Le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Celli (VC); Casasola, Corbari, Quaini (C), Donnarumma; Lunetta, D’Ausilio; Forte.

A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Ierardi, Cargnelutti, Doni, Ponsi, Raimo, Di Noia, Jimenez, Bruzzaniti, Rolfini.

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Motoc, Pirrello, Nicoli; Marcolini, Celeghin (VC); Ortisi, Forte, Benedetti (C); Stauciuc.

A disp. di Aronica: Ujkaj, Nina, Aronica, Battimelli, Salamone, Perri, Napolitano, Cozzoli, Quiroz, Knezovic, Matos, Winkelmann, La Sorsa.