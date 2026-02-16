on si ferma l’offensiva del Comune di Catania contro l’inciviltà e il conferimento irregolare dei rifiuti. Anche nella giornata di domenica, la Polizia Locale ha messo in campo un’operazione mirata per contrastare il degrado urbano, presidiando il territorio con agenti in abiti civili.

L’Operazione sul campo

Sotto le direttive del Comandante Peruga e del Vice Comandante Blasco, il Commissario della Sezione Ambientale Lizzio ha coordinato un team di dieci agenti. La squadra, supportata dal personale della società Gema Spa, ha ispezionato minuziosamente i sacchi della spazzatura esposti in modo non conforme.

Mappa dei controlli: setacciati i quartieri centrali

L’attività di verifica ha interessato un raggio d’azione molto ampio, toccando numerose strade e piazze della città. Tra le zone “passate al setaccio” figurano:

Assi principali: Via Crispi, Via Ventimiglia, Via Di Prima, Via Oberdan e Via Musumeci.

Zone della movida e del commercio: Piazza Carlo Alberto, Via Santa Filomena, Via Gemmellaro e Via Corridoni.

Altre vie coinvolte: Finocchiaro Aprile, Grotte Bianche, Aloi, Giaconia, Carmelitani, Giordano Bruno, Luigi Capuana, D’Amico, Celeste, Agnini e Orazio Zaccà.

Caccia agli indizi e sanzioni

Il metodo utilizzato dagli agenti è stato rigoroso: ogni sacco abbandonato è stato aperto e analizzato alla ricerca di prove identificative. È bastato il ritrovamento di uno scontrino, una bolletta o un documento personale per risalire all’identità dei trasgressori che avevano ignorato orari e modalità di conferimento.

Il bilancio finale: Al termine dei controlli sono stati individuati e multati 39 cittadini, sanzionati secondo il Regolamento comunale vigente.

L’impegno dell’Amministrazione

Il messaggio inviato da Palazzo degli Elefanti è netto: la sorveglianza resterà alta e costante. L’obiettivo è debellare definitivamente i comportamenti che ledono il decoro urbano, ripristinando il senso civico e il rispetto delle regole di pulizia necessari per la città.