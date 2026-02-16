È scattata questa mattina, alle ore 9:00, la corsa all’invio delle domande per il Decreto Flussi. La giornata odierna è dedicata in particolare al modello B2020, ovvero la richiesta di nulla osta per il lavoro subordinato non stagionale.
Per i datori di lavoro e i consulenti, si tratta di una “gara di velocità” digitale dove i tempi di invio, misurati al millesimo di secondo, determinano l’accoglimento o meno della pratica a causa del limite delle quote disponibili.
Cos’è il Modello B2020 e a chi si rivolge
Il modello B2020 riguarda l’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero per impieghi a tempo determinato o indeterminato nei settori non stagionali.
I settori prioritari
Le quote stanziate dal Governo per quest’anno mirano a colmare la carenza di manodopera in comparti strategici:
-
Edilizia e Cantieristica: fondamentali per i progetti legati al PNRR.
-
Autotrasporto merci: settore in forte sofferenza per mancanza di conducenti.
-
Turismo e alberghiero: in preparazione alla stagione estiva.
-
Meccanica e alimentare : pilastri del “Made in Italy”.
-
Come funziona la procedura: dall’invio al visto
Il sistema si basa sull’ordine cronologico. Ecco i passaggi chiave che seguono il click di oggi:
-
Istruttoria: lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) esamina le domande seguendo l’ordine di arrivo.
-
Verifica Quote: se la domanda rientra nel numero massimo previsto per la provincia e il settore, si procede.
-
Il nullaosta: una volta ottenuto il parere favorevole di Questura e Ispettorato del Lavoro, il nulla osta viene inviato telematicamente.
-
Visto d’Ingresso: Il lavoratore straniero può recarsi al Consolato italiano nel proprio Paese per ottenere il visto e fare ingresso regolare in Italia.
Requisiti essenziali per il datore di lavoro
Per evitare il rigetto della domanda, il datore di lavoro deve aver già superato due step fondamentali:
-
Verifica di indisponibilità: Aver accertato presso il Centro per l’Impiego che non ci siano lavoratori già presenti in Italia disponibili per quel posto.
-
Asseverazione: Un documento firmato da un professionista (Consulente del Lavoro, Commercialista) che attesti la capacità economica dell’azienda e la congruità del contratto offerto.
Perché è importante per il territorio
Per una realtà come quella siciliana e catanese, il Decreto Flussi rappresenta un’opportunità vitale per molte imprese che faticano a trovare personale qualificato o volenteroso in settori tecnici. Tuttavia, il meccanismo del Click Day continua a sollevare critiche per la sua natura “aleatoria”, legata spesso alla qualità della connessione internet piuttosto che alla reale necessità dell’azienda.
Consiglio per gli utenti: Se hai effettuato l’invio oggi, monitora costantemente l’area riservata del Portale Servizi ALI per verificare lo stato della pratica (es. “Inviata”, “In fase di verifica”, “Accolta”).