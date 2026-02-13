La schermitrice olimpica Rossella Fiamingo per il settore Life Sciences; il primo vicepresidente della Corte penale internazionale Rosario Aitala per il settore Social Sciences and Humanities; il prof. Lucio Blandini, ordinario all’Università di Stoccarda e Chairman Scientific Committee and partner della Werner Sobek AG per il settore Physical Sciences and Engineering e il country manager di Ubs Italia Riccardo Mulone, designato dal rettore Enrico Foti, hanno ricevuto questa mattina il premio “Alumnus/Alumna” dell’Università di Catania.

Il riconoscimento è stato istituito per la prima volta quest’anno per premiare chi, dopo aver mosso i primi passi nelle aule dell’Ateneo, «ha saputo trasformare il sapere in valore concreto per la società, distinguendosi a livello internazionale». Il premio è rivolto a tutti coloro che hanno conseguito un titolo presso l’Università di Catania e che rappresentano, con il proprio percorso e i loro risultati professionali, imprenditoriali e sociali, i valori fondanti dell’università etnea: merito, integrità, responsabilità sociale e innovazione sostenibile. «La selezione non è stata semplice – ha evidenziato il rettore, nel corso della solenne inaugurazione dell’anno accademico 2025-26 -: la difficoltà è dipesa dalla ricchezza e dalla enorme qualità dei successi raggiunti dai nostri laureati e dalle nostre laureate. È un segnale forte del valore che questo Ateneo continua a generare nel tempo».

Il giudice Rosario Aitala, già magistrato in servizio presso le Procure di Trapani e di Roma, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Catania nel 1991 ed è stato eletto nel 2017 come giudice della Corte Penale Internazionale dall’Assemblea degli Stati Parte dello Statuto della CPI per un mandato di nove anni. Si tratta del primo organo giurisdizionale permanente davanti al quale possono essere processati individui per crimini di guerra, crimini contro l’umanità, crimini di genocidio, nonché dal 2010 anche per crimini di aggressione. Nell’esercizio delle sue funzioni il giudice Aitala si è occupato di vari procedimenti in relazione ai casi in Darfur (Sudan), in Repubblica Centrafricana e in Ucraina.

Il banchiere d’affari Riccardo Mulone, laureato in Economia, da 25 anni è in UBS, è Country Head di Ubs in Italia ed è anche direttamente responsabile dell’Investment banking. Nel corso della sua carriera Mulone ha avuto un ruolo primario nell’ideare, strutturare e negoziare alcune tra le operazioni più importanti nel contesto nazionale ed internazionale. Viene definito da Forbes come un banchiere molto attento alle esigenze di natura industriale e che interpreta il suo ruolo con una missione: creare le migliori condizioni affinché le aziende italiane siano in grado di competere da campioni nel panorama internazionale.

Il prof. Lucio Blandini si è laureato in Ingegneria civile sul finire degli anni ’90 e ha successivamente perfezionato gli studi a Bologna, negli Stati Uniti e in Germania. Prima dell’avvio della sua prestigiosa carriera accademica alla University of Stuttgart, dove oggi è professore ordinario e direttore dell’Institute for Lightweight Structures and Conceptual Design (ILEK), ha lavorato come Project Manager e Direttore di Sezione presso la Werner Sobek AG, azienda leader nel settore delle facciate continue, presso cui ricopre ancora oggi un ruolo nel Comitato scientifico. La sua attività scientifica si concentra sull’innovazione nel settore delle tecnologie sostenibili per involucri architettonici in vetro.

Laureata in Dietistica nel 2020, Rossella Fiamingo ha raggiunto risultati di assoluto rilievo in ambito sportivo a livello nazionale e internazionale, distinguendosi come schermitrice italiana specializzata nella spada. Nel corso della sua carriera ha conquistato tre medaglie olimpiche, tra cui la medaglia d’oro nella prova a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ed è stata inoltre campionessa del mondo individuale negli anni 2014 e 2015. Per i suoi meriti sportivi è stata insignita di numerose onorificenze, tra cui il Collare d’Oro al Merito Sportivo, ed è Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.