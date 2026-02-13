CATANIA – Una risposta lampo per evitare il caos mobilità in uno dei punti più sensibili della città. Si sono conclusi alle 15:30 di oggi i lavori di ripristino sul viale Artale Alagona, dove ieri pomeriggio si era aperta un’inquietante voragine nel manto stradale della carreggiata ovest.

La causa: un’eredità del passato

Sebbene il pensiero di molti sia andato subito ai danni strutturali causati dal recente ciclone Harry – che ha già sventrato un tratto di lungomare poco distante – il sopralluogo tecnico guidato dal sindaco Enrico Trantino ha rivelato una verità diversa. Il cedimento è stato causato da un vecchio pozzetto di scarico delle acque, ormai dismesso ma non adeguatamente sigillato durante i precedenti interventi edilizi.

Il cantiere e la messa in sicurezza

Dalle prime ore di stamane, le squadre del Comune hanno operato seguendo un protocollo rigoroso:

Ispezione: Scavo perimetrale per verificare la stabilità del sottosuolo circostante. Riempimento: Colata di cemento per colmare il vuoto sotterraneo. Rinforzo: Posa di una griglia di ferro (armatura) per garantire la tenuta strutturale. Finitura: Stesa di bitume e asfalto per livellare la carreggiata.

Quando riapre la strada?

Nonostante l’asfalto sia già visibile, la prudenza resta massima. I tecnici hanno imposto uno stop di almeno otto ore per permettere la perfetta asciugatura e stabilizzazione dei materiali.

Salvo imprevisti meteorologici o anomalie dell’ultimo minuto, nella mattinata di domani verranno effettuati i collaudi tecnici. Se l’esito sarà positivo, il viale sarà immediatamente riaperto al transito veicolare, ponendo fine alla deviazione obbligatoria su via Del Rotolo che ha congestionato il traffico tra piazza Nettuno e Ognina nelle ultime 24 ore.