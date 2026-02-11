Carnevale di Acireale 2026: il più bello di Sicilia. Ai piedi dell’Etna, tra il barocco luminoso di Piazza Duomo e le eleganti facciate di Corso Umberto, il Carnevale di Acireale 2026 torna a trasformare la città in un grande teatro a cielo aperto. Considerato “il più bello di Sicilia”, è molto più di una festa: è identità, tradizione, arte e partecipazione collettiva.

Ogni anno, la consegna delle chiavi della città a Re Burlone segna l’inizio simbolico di un tempo sospeso, fatto di satira, creatività e allegria condivisa. Maschere, coriandoli e musica invadono le strade, mentre i maestosi carri allegorico-grotteschi in cartapesta dominano la scena con la loro imponenza scenografica.

Dal Giovedì Grasso alla domenica clou, quest’anno dal 12 al 15 febbraio 2026, Acireale vive il momento più intenso della manifestazione. Ma gli eventi proseguono fino al 17 febbraio, intrecciando sfilate, concerti, dj-set, spettacoli e appuntamenti culturali.

Il Carnevale acese è un’esperienza totalizzante: coinvolge residenti, turisti, famiglie, studenti e curiosi, offrendo un programma capace di parlare a generazioni diverse. E per il 2026 c’è una grande novità pensata proprio per i più piccoli.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su uno degli eventi più attesi dell’anno in Sicilia.

Tra storia e tradizione: cinque secoli di satira e spettacolo

Le origini del Carnevale di Acireale risalgono ufficialmente alla fine del XVI secolo, anche se le sue radici affondano probabilmente in epoche ancora precedenti. Agli inizi si trattava di balli mascherati e momenti di satira popolare contro i potenti dell’epoca. Emblematica fu la maschera dell’Abbattazzu, caricatura della classe clericale, che prendeva di mira figure come l’abate-vescovo Michelangelo Bonadie.

Nel Seicento la festa si animava con lanci di uova e agrumi, pratica poi proibita, mentre nel secolo successivo comparvero nuove figure come i Baroni, i Manti e il celebre Domino, maschera nera che celava l’identità di chi la indossava. Proprio l’abuso del travestimento per compiere crimini portò, agli inizi del Novecento, alla sua messa al bando.

Nell’Ottocento fecero la loro comparsa le “Cassariate”, sfilate di carrozze nobiliari (i Lando) che lanciavano confetti alla folla. Nel secolo scorso arrivarono le auto infiorate e nuove maschere popolari come Cola Taddazzu e Quadaredda. Dal 1934 la creatività si estese anche alla carta stampata con il “Numero Unico”, giornale satirico ufficiale della manifestazione.

Negli anni ’70 il Carnevale di Acireale fu consacrato come il più bello di Sicilia, avviando gemellaggi importanti, tra cui quello con Viareggio.

I carri: capolavori di cartapesta e fiori

I carri allegorici fecero la loro comparsa nel 1880 e da allora rappresentano il cuore pulsante della festa. Alti fino a 20 metri, sono vere opere d’arte in cartapesta, frutto dell’estro dei mastri carrai acesi, capaci di unire satira pungente, ingegneria artigianale e straordinaria ricchezza cromatica.

Le strutture sono animate: parti mobili, giochi di luce, musica e coreografie amplificano l’impatto scenografico, rendendo ogni sfilata un’esperienza immersiva. Accanto ai grandi carri allegorico-grotteschi sfilano i carri infiorati, ricoperti da migliaia di fiori veri che compongono paesaggi e figure suggestive, illuminati da impianti spettacolari unici nel panorama carnascialesco.

Non mancano i carri in miniatura, i “Lilliput”, lunghi circa un metro e spesso copie dei giganti di cartapesta: sono i bambini a sfilarvi sopra, segno di un Carnevale che guarda al futuro senza dimenticare le radici.

Il circuito della sfilata attraversa Corso Italia, Corso Savoia, Corso Umberto e Piazza Duomo, cuore barocco della città, con accessi regolati da varchi e biglietterie.

Il programma 2026: sei giorni di festa tra sfilate e concerti

Il periodo centrale del Carnevale va da giovedì 12 a domenica 15 febbraio 2026, ma gli eventi si estendono fino a martedì 17 febbraio;

12 febbraio, Eventi a pagamento; Si parte con la sfilata pomeridiana (15:30) dei Carri Allegorico-Grotteschi, gruppi mascherati e band comiche. In programma anche “Cuntimmilla” con Salvo La Rosa (12:00), i “Giochi di una volta” e Candy Circus in Piazza Garibaldi (15:30) e, alle 22:00 in Piazza Duomo, lo spettacolo musicale de I Parsifal – Live Cover Band Pooh.

Si parte con la sfilata pomeridiana (15:30) dei Carri Allegorico-Grotteschi, gruppi mascherati e band comiche. In programma anche “Cuntimmilla” con Salvo La Rosa (12:00), i “Giochi di una volta” e Candy Circus in Piazza Garibaldi (15:30) e, alle 22:00 in Piazza Duomo, lo spettacolo musicale de I Parsifal – Live Cover Band Pooh. 13 febbraio, Ingresso libero; Giornata gratuita dedicata a cultura e intrattenimento: il concorso di cucina “I Sapori dell’Etna – Trofeo Re Burlone” (10:30), il concorso bambini in maschera (16:00), il laboratorio culinario delle Cesarine (16:30), il concorso CarnevAnimale (18:00) e il dj-set “Back2Back” con special guest Rrari Dal Tacco (21:00).

Giornata dedicata a cultura e intrattenimento: il concorso di cucina “I Sapori dell’Etna – Trofeo Re Burlone” (10:30), il concorso bambini in maschera (16:00), il laboratorio culinario delle Cesarine (16:30), il concorso CarnevAnimale (18:00) e il dj-set “Back2Back” con special guest Rrari Dal Tacco (21:00). 14 febbraio, Eventi a pagamento; San Valentino si festeggia tra esposizione dei carri (10:00), dj-set, flash mob “L’Amore…per il Carnevale” (20:00) e soprattutto la sfilata notturna dei carri dalle 17:00 alle 24:00, con animazione itinerante. A Villa Belvedere, Carnival Circus con Topolino e Minnie (09:00).

si festeggia tra esposizione dei carri (10:00), dj-set, flash mob “L’Amore…per il Carnevale” (20:00) e soprattutto la sfilata notturna dei carri dalle 17:00 alle 24:00, con animazione itinerante. A Villa Belvedere, Carnival Circus con Topolino e Minnie (09:00). 15 febbraio, Eventi a pagamento; Sfilate dalle 10:00 alle 22:00, spettacolo musicale “Buon Sangue” (cover Jovanotti), dj-set e il Carnival Beat Festival con Vinny e A-Clark (22:30). Al mattino Carnival Circus con i Pokémon .

Sfilate dalle 10:00 alle 22:00, spettacolo musicale “Buon Sangue” (cover Jovanotti), dj-set e il Carnival Beat Festival con Vinny e A-Clark (22:30). Al mattino Carnival Circus con i . 16 febbraio, Ingresso libero; Laboratori per bambini, workshop su Etna e cucina italiana patrimonio UNESCO, Dance Party con gli istituti superiori, sfilata cosplay e spettacolo musicale serale de I Parimpampum.

Laboratori per bambini, workshop su Etna e cucina italiana patrimonio UNESCO, Dance Party con gli istituti superiori, sfilata cosplay e spettacolo musicale serale de I Parimpampum. 17 febbraio, Eventi a pagamento; Ultimo giorno con esposizione carri, sfilata pomeridiana (15:00), diretta Rai Radio 2 con “M’illumino di Meno”, spettacolo Dance2Dance, premiazioni (23:30) e il tradizionale rogo di Re Burlone a mezzanotte in Piazza Duomo.

I biglietti partono da 6 euro fino a 10 euro per il giornaliero, con riduzioni giovani, abbonamenti e pacchetti comitiva, per ulteriori informazioni leggi il programma ufficiale.

Grande novità 2026: Carnival Circus e spazio famiglie

La vera novità di questa edizione è il Carnival Circus, uno spazio interamente dedicato a bambini e famiglie, incluso nel biglietto. Un villaggio della fantasia che prende vita a Villa Belvedere, con spettacoli circensi, musica, attività creative e ospiti speciali.

Nel programma compaiono personaggi amatissimi come Topolino e Minnie (14 febbraio), i Pokémon (15 febbraio) e Labubu (17 febbraio). L’area è attiva in diverse date, con appuntamenti mattutini pensati per coinvolgere i più piccoli in un’atmosfera sicura e colorata.

Accanto a questo spazio, il Carnevale di Acireale propone concorsi per bambini in maschera, laboratori culinari tradizionali e sfilate cosplay, rendendo la manifestazione inclusiva e trasversale.

Come arrivare e dove parcheggiare

Per raggiungere il Carnevale di Acireale si hanno più possibilità;

In auto, dall’A18 Catania–Messina con uscita Acireale o tramite SS114; In treno, bastano circa 10 minuti dalla stazione centrale di Catania; dall’aeroporto di Fontanarossa si può raggiungere Catania Centrale in bus e poi proseguire verso Acireale; Per chi arriva in auto, i parcheggi consigliati sono in via Galatea (zona piazza Cappuccini, a circa 800 metri da Piazza Duomo) e via Tupparello. I camper possono sostare nell’area di via Igea, ex scalo ferroviario.

Un’esperienza da vivere

Il Carnevale di Acireale non è solo un evento: è un rito collettivo che unisce passato e presente, tradizione e innovità, arte e divertimento. È la città che si consegna simbolicamente alla fantasia, lasciando spazio alla satira e alla creatività popolare. Per gli studenti universitari, per le famiglie, per chi cerca un’esperienza autentica nel cuore della Sicilia, è l’occasione perfetta per mescolarsi alla folla e lasciarsi travolgere dall’energia della festa.

Diventa anche tu protagonista di #AciCarnevale2026: tra coriandoli, musica e giganti di cartapesta, il Carnevale ti aspetta per scrivere insieme una nuova pagina di storia e allegria. E adesso tocca a voi.

Se parteciperete al Carnevale di Acireale 2026 mandateci le vostre foto e i vostri video: le maschere più originali, i carri che vi hanno emozionato di più, i momenti più divertenti vissuti tra Piazza Duomo e il circuito della sfilata.

Live UniCT pubblicherà le immagini più belle sui propri canali e racconterà in diretta le giornate del Carnevale attraverso i vostri scatti. Diventate protagonisti della festa, fateci vedere il Carnevale con i vostri occhi: tra satira, colori e sorrisi, la scena è tutta vostra.