Cosa fare nel weekend: tutti gli eventi di Carnevale a Catania e provincia

Il fine settimana inizia all'insegna delle maschere e del divertimento. Catania, Misterbianco ed Acireale danno il via ai festeggiamenti del carnevale con sfilate di carri allegorici, musica ed eventi per grandi e piccini.

Il carnevale è alle porte e, per l’occasione, il capoluogo etneo propone una serie di attività e iniziative nel centro storico della città che si accompagnano, come da tradizione, ai celebri festeggiamenti tenuti ogni anno a Misterbianco ed Acireale.

Catania

Domenica 23 e lunedì 24, in Villa Bellini, si svolgerà l’evento denominato “NaturalMente Carnevale” che consisterà in una serie di balli, giochi e attività di laboratorio organizzate per i bambini e gestite da un gruppo di animatori. La finalità dell’iniziativa, che vedrà la partecipazione dei più piccoli vestiti in maschera per l’occasione, è quella di incentivare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente come la creazione delle loro mascherine con materiali di riciclo, e tante altre attività con numerosi ospiti. Le attività si svolgeranno in entrambi i giorni dalle 10 alle 13 e soltanto nella giornata di lunedì si terrà la sfilata in maschera dei bambini, seguita da uno spettacolo di magia ed altre attività.

Tra gli eventi, anche il “Carnevale sociale” con un doppio appuntamento: sabato 22 febbraio alle ore 16.30, con partenza dal Centro Polifunzionale Midulla di via Zuccarelli 36, per attraversare il popolare quartiere di San Cristoforo. Domenica 23 febbraio alle ore 16.30, con partenza da via Etnea – ingresso Villa Bellini, per attraversare tutto il centro storico cittadino.

Misterbianco

I festeggiamenti del carnevale di Misterbianco, già iniziati domenica 16, continueranno nel weekend con le tradizionali sfilate dei carri allegorici e dei costumi nelle giornate di domenica 23 e martedì 25, alle 16:30. Venerdì 21 alle 19:00, si svolgerà l’evento “Una pentola di coriandoli” che vedrà sfidarsi cuochi di cinque associazioni in competizione per l’assegnazione di un trofeo.

Sabato 22 alle 16:00, all’interno del Parco commerciale Centro Sicilia, sfileranno in maschera gli alunni delle scuole misterbianchesi, mentre alle 19:30 continuerà la sfilata dei carri allegorici con importanti ospiti e big di rilievo nazionale. Domenica 23, oltre alla canonica sfilata delle 16:30 al centro, saranno organizzate vari giochi per i bambini alle 10:30 Piazza Mazzini,accompagnate da attività divertenti e stand gastronomici.

Nei giorni successivi, ovvero lunedì 24 e martedì 25 verranno ripetute, rispettivamente, le sfilate carnascialesche dei bambini di Misterbianco e dei carri allegorici in centro. Il tutto si concluderà con la premiazione dei carri martedì alle 23:00.

Acireale

Gli eventi iniziati la scorsa settimana continuano e trovano il loro culmine in questo weekend, in cui continueranno le esibizioni e le sfilate già iniziati negli scorsi giorni. Le esibizioni e le sfilate continueranno nelle giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 , in piazza Duomo, in cui ogni sera, si terrà il concerto di chiusura con diversi artisti che si esibiranno.

Anche il lunedì 24 si avranno eventi per animare la giornata, e vedranno a partire dalle ore 15:30 la sfilata dei carri infioratori, mentre in serata si avrà il concerto dei Sing-Hozzo, una tribute band dei Negramaro. L’ultimo giorno dedicato al carnavale è il martedì grasso, che cade il 25 febbraio e vedrà l’esposizione dei carri in mattinata, per poi, nel pomeriggio la sfilata di tutti i carri con uno spettacolo di cabaret alle ore 21:00 in piazza Duomo con i Falsi d’Autore, ed alle ore 23:00, la premiazione dei concorsi che chiuderà per quest’anno la manifestazione.