Torna il Lungomare Liberato Fest: via alla prima edizione dell’anno

In programma a breve la prima edizione del 2020 del Lungomare Liberato Fest, un evento che si rinnova di anno in anno e che permette a catanesi e non di riappropriarsi del Lungomare liberato dalle macchine e dal traffico.

Si avvicina la primavera, le giornate si allungano e in città si respira già la brezza fresca della bella stagione, dopo un inverno tutt’altro che rigido. Allo stesso modo, con la bella stagione torna anche un evento particolarmente amato dai catanesi, perché permette ai cittadini di riappropriarsi del lungomare, solitamente invaso dalle auto: il Lungomare Liberato Fest.

La prima edizione dell’anno è in programma domenica 1 marzo, in concomitanza con la terza #domenicalmuseo. L’evento avrà luogo dalle 10:00 alle 18:00, ma banchetti, stand e ulteriori dettagli sull’evento sono ancora ignoti, in quanto il programma è in fase di allestimento, anche se di certo l’affaccio sul mare da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia sarà animato dalle tante attività come avviene ogni anno. Il Comune di Catania sul suo sito ha pubblicato un avviso al riguardo, in cui invita i potenziali interessati a inoltrare la richiesta di adesione, che dovrà pervenire – perentoriamente entro le ore 13:00 del giorno 25 febbraio 2020 usando il modulo allegato presente sul sito del Comune nella sezione Avvisi 2020.

L’evento, si legge sul sito del Comune, viene rinnovato “per il potenziamento delle attività Sociali, Sportive, Culturali, Artigianali e Commerciali rivolte alla cittadinanza ed ai numerosi turisti che hanno scelto il nostro territorio per trascorrere le vacanze”.

Con la metro aperta di domenica e le belle giornate di queste settimane, si prospetta una edizione particolarmente piacevole per tutti, catanesi e non. Il Lungomare Fest 2020 si svolgerà ogni prima domenica del mese sino a ottobre, con orari serali e notturni nei mesi di luglio, agosto e settembre.