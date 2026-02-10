Bonus animali domestici 2026: anche per il 2026 potranno essere richiesti diversi incentivi economici destinati a tutti i proprietari di animali domestici. Si tratta di vere e proprie agevolazioni, detrazioni o aiuti economici rivolti a chi ha adottato o intende adottare un animale da affezione ed è in possesso di specifici requisiti. Di seguito tutti i dettagli a riguardi.

Bonus animali domestici 2026, contributo per anziani

Sarà possibile richiedere un contributo economico dedicato ai soggetti di età superiore a 65 anni e con un ISEE familiare inferiore a a 16.215 euro e che possiedono animali domestici. Il nuovo incentivo è stato introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, che ha stanziato 237.500 euro a livello nazionale per il triennio 2024, 2025 e 2026. Si ricorda che le risorse sono state assegnate alle Regioni italiane tenendo conto del numero di residenti over 65. Inoltre, saranno utilizzate anche quest’anno per il rimborso delle spese veterinarie basato sull’ISEE.

Bonus animali domestici 2026, gli importi destinati

Il Fondo per il rimborso delle spese veterinarie per animali da compagnia offre un aiuto fino al 100% delle spese sostenute, con un limite massimo di 1.000 euro per ogni singolo animale per anno, a condizione che la spesa minima per ciascuna domanda sia di almeno 50 euro. Per ottenere il rimborso si dovranno seguire le le procedure stabilite da ciascuna Regione. Si ricorda che i fondi saranno destinati ai proprietari di animali da compagnia appartenenti alle specie indicate dal regolamento UE 2016/429, che sono identificati e registrati nella banca dati nazionale SINAC o in quelle regionali.

Ogni Regione poi, stabilisce l’importo del contributo entro il limite delle risorse assegnate e le domande vengono valutate in ordine di arrivo. I rimborsi concessi sono comunicati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Bonus animali domestici 2026, detrazioni spese veterinarie

Inoltre, si ricorda che i proprietari di animali potranno beneficiare di una nuova opportunità per alleggerire le spese relative alla cura dei loro animali domestici, grazie alle detrazioni fiscali sulle spese veterinarie. La normativa consente di portare in detrazione le spese sostenute per la salute degli animali, fino a un massimo di 550 euro, da includere nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2026, sia attraverso il modello 730 che nel modello Redditi PF (ex Unico).

La detrazione fiscale è del 19% ed è presente la franchigia di 129,11 euro. Bisogna fare attenzione alla tracciabilità delle spese, per evitare di perdere l’agevolazione.