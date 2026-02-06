Dopo il trionfo a X-Factor 2025, rob (Roberta Scandurra) torna a far sentire la sua voce con il nuovo singolo “La mia storia”, fuori oggi per Warner Records Italy. Il brano, anticipato con un live a sorpresa al Detune di Milano, segna una svolta netta nel percorso della cantautrice catanese classe 2005. Link per ascoltare il nuovo singolo

Il brano: iIdentità senza filtri

Scritto a quattro mani con Naska, insieme ad Andrea Bonomo e Renzo Stone, “La mia storia” è un pezzo pop-rock/pop-punk che rifiuta i cliché del vittimismo. È il racconto di una generazione che non cerca salvezza esterna, ma trova la forza di chiudere i propri conti da sola.

“Non c’è nostalgia, ma la lucidità di chi resta in piedi. Un brano che non prova a piacere, ma va dritto dove fa male.”

Date da segnare: live e paralimpiadi

Il lancio del singolo è solo l’inizio di un 2026 che si preannuncia esplosivo per l’artista:

6 Marzo : rob si esibirà all’Arena di Verona per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 .

8 Maggio: Il debutto ufficiale dal vivo alla Santeria Toscana 31 di Milano, il primo vero concerto dopo la costruzione della sua nuova identità artistica.

Chi è rob: dalla Berklee al tetto di X-Factor

La scalata di Roberta Scandurra non è frutto del caso, ma di un percorso solido e internazionale: