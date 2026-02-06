Dopo il trionfo a X-Factor 2025, rob (Roberta Scandurra) torna a far sentire la sua voce con il nuovo singolo “La mia storia”, fuori oggi per Warner Records Italy. Il brano, anticipato con un live a sorpresa al Detune di Milano, segna una svolta netta nel percorso della cantautrice catanese classe 2005. Link per ascoltare il nuovo singolo
Il brano: iIdentità senza filtri
Scritto a quattro mani con Naska, insieme ad Andrea Bonomo e Renzo Stone, “La mia storia” è un pezzo pop-rock/pop-punk che rifiuta i cliché del vittimismo. È il racconto di una generazione che non cerca salvezza esterna, ma trova la forza di chiudere i propri conti da sola.
“Non c’è nostalgia, ma la lucidità di chi resta in piedi. Un brano che non prova a piacere, ma va dritto dove fa male.”
Date da segnare: live e paralimpiadi
Il lancio del singolo è solo l’inizio di un 2026 che si preannuncia esplosivo per l’artista:
-
6 Marzo: rob si esibirà all’Arena di Verona per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.
-
8 Maggio: Il debutto ufficiale dal vivo alla Santeria Toscana 31 di Milano, il primo vero concerto dopo la costruzione della sua nuova identità artistica.
Chi è rob: dalla Berklee al tetto di X-Factor
La scalata di Roberta Scandurra non è frutto del caso, ma di un percorso solido e internazionale:
-
2022: Vince il Tour Music Fest come “Artist of the Year”.
-
2023: Approda alla Berklee di Boston per un workshop di songwriting, grazie a una borsa di studio ottenuta per i suoi meriti artistici.
-
2025: Un anno d’oro. Pubblica “LEI CON TE”, vince X-Factor e lancia la hit “CENTO RAGAZZE”.
-
Oggi: Con “La mia storia”, si conferma come la voce più autentica e viscerale del nuovo pop-punk italiano.