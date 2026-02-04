Meteo Sant’Agata 2026: La Sicilia entra in una nuova fase di forte variabilità meteorologica proprio nei giorni della Festa di Sant’Agata 2026. Dopo settimane caratterizzate da piogge e temperature rigide, l’Isola sta vivendo un’alternanza di brevi parentesi miti e nuovi peggioramenti, tipica di questa fase invernale.

Nei giorni immediatamente precedenti la festa si è registrato un caldo anomalo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali, soprattutto sul versante orientale. A Catania, nelle ore che hanno preceduto l’avvio delle celebrazioni agatine, si sono toccate punte di 23-24 gradi, in coincidenza con la sfilata della Carrozza del Senato e l’offerta della cera, regalando un clima quasi primaverile alla città.

Oggi 4 febbraio: instabilità e piovaschi su Catania

Per oggi, martedì 4 febbraio, il quadro meteorologico su Catania cambia. La giornata è caratterizzata da piovaschi alternati a schiarite, con temperature decisamente più contenute rispetto ai giorni precedenti.

Nel dettaglio, sono attese piogge diffuse o rovesci al mattino, seguite da piovaschi intermittenti nel pomeriggio e qualche nube sparsa in serata. Le temperature oscillano tra una minima di 12°C e una massima di 16°C, con venti inizialmente deboli dai quadranti settentrionali e in successiva rotazione da Ovest, con raffiche moderate fino a 39 km/h. La qualità dell’aria resta buona.

Domani 5 febbraio: nuvolosità di passaggio, festa salva

Buone notizie per i devoti e per lo svolgimento delle celebrazioni: domani, mercoledì 5 febbraio, il Meteo Sant’Agata 2026 a Catania risulta complessivamente favorevole. È prevista una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, ma senza fenomeni significativi.

Le condizioni atmosferiche permetteranno dunque il regolare svolgimento del rientro del fercolo e degli ultimi momenti della festa, con clima fresco ma stabile. La qualità dell’aria è prevista discreta.

Piogge sulla Sicilia, ma Catania resta ai margini

A livello regionale, una nuova perturbazione atlantica sta interessando soprattutto la Sicilia occidentale e tirrenica, con piogge anche di moderata intensità. Tuttavia, il settore orientale dell’Isola e in particolare Catania sembrano restare ai margini del peggioramento.