NISCEMI (Caltanissetta) — Una frana di proporzioni eccezionali sta trasformando Niscemi nel simbolo della fragilità geologica siciliana. Negli ultimi giorni, le immagini diffuse dalle agenzie internazionali hanno mostrato case letteralmente “appese” al vuoto, strade spaccate in due e interi quartieri resi inaccessibili dal movimento del terreno.

Secondo Reuters, il collasso del versante collinare è avvenuto dopo giorni di piogge torrenziali legate al ciclone “Harry”, che hanno saturato il sottosuolo argilloso della zona. L’agenzia parla di una comunità “in corsa contro il tempo per salvare ciò che la terra non ha ancora inghiottito”, descrivendo scene di famiglie che hanno recuperato in fretta mobili, ricordi e beni essenziali prima che le loro abitazioni diventassero irrecuperabili.

Anche The Guardian ha dedicato ampio spazio alla vicenda, definendo la situazione “disperata” e sottolineando come interi isolati si trovino ora sul bordo di un precipizio sempre più instabile. Il quotidiano britannico evidenzia come il fenomeno non sia improvviso, ma il risultato di anni di fragilità strutturale del territorio siciliano, aggravata dal cambiamento climatico e dall’intensificazione degli eventi meteorologici estremi.

L’Associated Press (AP) riporta che oltre 1.500 persone sono state evacuate preventivamente dalle aree più a rischio. L’agenzia americana descrive Niscemi come una città “spezzata in due”, con quartieri ancora abitati da un lato e un fronte di frana dall’altro che continua a muoversi, seppur con segnali di rallentamento. AP sottolinea inoltre che, nonostante l’enormità del disastro, non si registrano vittime, grazie alle evacuazioni tempestive.

Secondo The Independent, molte case sono ormai irrecuperabili: edifici inclinati, balconi sospesi nel vuoto e crepe larghe metri raccontano un paesaggio urbano profondamente trasformato. Il giornale britannico mette in luce il trauma psicologico degli abitanti, costretti a lasciare abitazioni costruite spesso generazioni fa.

Un tema ricorrente nelle testate internazionali è quello delle responsabilità. Reuters e altri media ricordano che Niscemi aveva già vissuto fenomeni simili nel 1997 e che da anni gli esperti avvertivano del rischio di nuovi smottamenti. Tuttavia, molti interventi di consolidamento sono arrivati tardi o non sono mai stati completati.

Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza per le aree colpite dal maltempo in Sicilia e ha annunciato i primi stanziamenti economici per soccorsi e assistenza agli sfollati, come riportato da AP e Reuters. Resta però aperto il dibattito su come e dove ricostruire: parte del territorio potrebbe essere considerata non più sicura per l’insediamento umano.

Oggi Niscemi è diventata, agli occhi del mondo, non solo una tragedia locale ma un caso emblematico di come eventi climatici estremi possano mettere in ginocchio intere comunità costruite su terreni fragili.