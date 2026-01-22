Concorsi IZS Sicilia: L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZS Sicilia) ha pubblicato nuovi concorsi pubblici finalizzati alla formazione di graduatorie per future assunzioni di collaboratori amministrativi e tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Le selezioni rappresentano un’importante opportunità occupazionale per i laureati interessati a lavorare nel settore sanitario pubblico e della ricerca veterinaria.

Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 18 febbraio 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale inPA.

Profili professionali messi a concorso

I Concorsi IZS Sicilia riguardano l’Area dei professionisti della salute e sono finalizzati alla creazione di graduatorie per i seguenti profili:

Tecnici sanitari di laboratorio biomedico

Collaboratori amministrativi professionali

Le graduatorie potranno essere utilizzate dall’Ente per future esigenze di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, secondo la normativa vigente.

Requisiti generali per partecipare ai Concorsi IZS Sicilia

Per accedere alle selezioni è necessario possedere i requisiti generali previsti per i concorsi pubblici, tra cui:

cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea (o altra categoria prevista dal bando);

idoneità fisica piena e incondizionata alle mansioni;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali incompatibili con l’impiego pubblico;

non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione;

regolarità rispetto agli obblighi di leva, se previsti.

Requisiti specifici per tecnici e collaboratori

Per il profilo di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è richiesta la laurea di primo livello in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (classe SNT/03 o L/SNT03) o titolo equipollente, oltre all’iscrizione all’ordine professionale.

Per il profilo di Collaboratore amministrativo professionale è necessario il possesso di una laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titolo equipollente, inclusi quelli equiparati alle lauree specialistiche o magistrali.

Come si svolge la selezione

La procedura concorsuale dei Concorsi IZS Sicilia prevede:

valutazione dei titoli;

colloquio orale.

Per i tecnici sanitari, il colloquio verterà su metodologie di laboratorio, biologia molecolare, chimica, controllo qualità e normativa di settore. Per i collaboratori amministrativi, invece, le materie riguarderanno diritto amministrativo, contabilità pubblica, diritto del lavoro e normativa nazionale ed europea legata alla mission dell’Ente.

Durante la prova orale sarà inoltre verificata la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione ai Concorsi IZS Sicilia deve essere presentata entro il 18 febbraio 2026, esclusivamente online tramite il portale inPA, utilizzando credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. È consigliato possedere una PEC, utile per le comunicazioni ufficiali.

Bandi e comunicazioni successive

I bandi ufficiali sono disponibili sul portale inPA e sul sito istituzionale dell’IZS Sicilia. Tutte le successive comunicazioni, incluse le date delle prove orali, saranno pubblicate nella sezione Trasparenza – Bandi di concorso dell’Ente.